8M: Todas las manifestaciones en España, horarios y recorridos en 2026

España volverá a teñirse de morado este 8 de marzo con decenas de manifestaciones convocadas en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las principales ciudades acogerán marchas, concentraciones y actos reivindicativos para reclamar avances en igualdad y denunciar las desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres.

Las movilizaciones del 8M se han consolidado en la última década como una de las grandes jornadas de protesta social en España. Miles de personas están llamadas a participar en manifestaciones que recorrerán los centros de las ciudades con consignas feministas y lecturas de manifiestos en defensa de los derechos de las mujeres.

El movimiento feminista vuelve a las calles con motivo del 8 de marzo de 2026 CC

En 2026, las reivindicaciones vuelven a centrarse en la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precariedad laboral y la crisis de los cuidados. También se pone el foco en la defensa de las políticas de igualdad frente al auge de discursos contrarios al feminismo en distintos ámbitos políticos y sociales.

Manifestaciones del 8M en España: horarios y recorridos por ciudades

Madrid: dos marchas recorrerán el eje Prado–Gran Vía

Madrid volverá a ser uno de los principales epicentros de las movilizaciones del 8M en España. Como ha ocurrido en los últimos años, la capital acogerá dos manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones feministas, ambas en el centro de la ciudad y con recorridos similares que confluirán en la zona de Plaza de España.

Las marchas atravesarán algunos de los espacios más emblemáticos del centro de la capital, como el Paseo del Prado, la plaza de Cibeles o la Gran Vía, en una jornada que se prevé multitudinaria.

Comisión 8M

Hora: 12:00

Salida: Atocha

Recorrido: Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía

Final: Plaza de España

Movimiento Feminista de Madrid

Hora: 12:00

Salida: Plaza de Cibeles

Recorrido: Calle Alcalá y Gran Vía

Final: Plaza de España

Barcelona: doble convocatoria feminista en el centro

Barcelona volverá a vivir una intensa jornada reivindicativa el 8 de marzo con dos manifestaciones convocadas por diferentes plataformas feministas. Las marchas recorrerán algunas de las arterias más importantes de la ciudad y finalizarán con actos reivindicativos y lecturas de manifiestos.

La capital catalana ha sido históricamente uno de los puntos con mayor participación en el Día Internacional de la Mujer, con movilizaciones que congregan a miles de personas cada año.

Assemblea 8M

Hora: 11:30

Salida: Jardinets de Gràcia

Recorrido: Passeig de Gràcia y Ronda de Sant Pere

Final: Arc de Triomf

Moviment Feminista de Barcelona

Hora: 12:00

Salida: Plaça Catalunya

Recorrido: Las Ramblas y calles del centro

Final: zona del casco histórico

Valencia: manifestación feminista por el centro histórico

Valencia celebrará la manifestación principal del 8M en horario de tarde, una convocatoria que recorrerá el centro de la ciudad y que cada año reúne a miles de participantes. La marcha finalizará con la lectura de un manifiesto feminista y distintas actividades reivindicativas.

Las organizaciones convocantes han puesto el acento en la necesidad de reforzar las políticas de igualdad, combatir la violencia machista y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

Hora: 20:00

Salida: Plaza Porta de la Mar

Recorrido: calles del centro histórico

Final: lectura de manifiesto y actos reivindicativos

Sevilla: movilización feminista en el centro de la ciudad

La capital andaluza acogerá una de las principales marchas del sur de España. La manifestación del 8M en Sevilla recorrerá varias de las principales avenidas del centro y finalizará con la lectura de un manifiesto feminista.

Las organizaciones convocantes han llamado a una participación masiva para visibilizar las desigualdades que aún afectan a las mujeres y exigir avances en igualdad real.

Hora: 12:00

Salida: Torre Sevilla

Recorrido: avenidas principales hacia el centro histórico

Final: acto reivindicativo y lectura de manifiesto

Bilbao: movilización feminista por la tarde

Bilbao acogerá una de las marchas más multitudinarias del País Vasco, con una manifestación convocada en horario de tarde que recorrerá el centro de la ciudad.

La jornada estará marcada por el protagonismo del movimiento feminista vasco, que cada año organiza movilizaciones con un fuerte componente social y reivindicativo.

Hora: 18:00

Salida: centro de Bilbao

Recorrido: principales calles del centro

Final: lectura de manifiesto feminista

Palma: marcha reivindicativa en el centro de la ciudad

En Palma de Mallorca, la manifestación principal del 8M partirá desde la Plaza de España y recorrerá varias calles céntricas hasta el paseo del Borne, donde está previsto que se celebre el acto final.

El movimiento feminista de Baleares ha hecho un llamamiento a participar para reclamar avances en igualdad, denunciar la violencia machista y reivindicar derechos laborales.

Hora: 18:00

Salida: Plaza de España

Recorrido: calles céntricas hasta el paseo del Borne

Final: lectura de manifiesto

Santander: marcha desde Puertochico hasta el Ayuntamiento

Santander también celebrará su manifestación feminista con un recorrido por el centro de la ciudad que finalizará frente al Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto del 8M.

Las organizaciones convocantes han destacado la importancia de seguir movilizándose para defender los derechos de las mujeres y reclamar políticas públicas que reduzcan las desigualdades.

Hora: 12:00

Salida: rotonda de Puertochico

Recorrido: calles del centro

Final: Ayuntamiento de Santander

Toledo: recorrido por el casco histórico

En Toledo, la manifestación partirá desde el Parque de la Vega y recorrerá varias calles del centro histórico hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

La movilización incluirá la lectura de un manifiesto y distintas intervenciones de colectivos feministas de la ciudad.

Hora: 12:00

Salida: Parque de La Vega

Recorrido: calles del casco histórico

Final: Plaza del Ayuntamiento

Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada que recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Su origen se remonta a las movilizaciones obreras y feministas de comienzos del siglo XX, vinculadas a la reivindicación de mejores condiciones laborales, el derecho al voto femenino y la igualdad política y social. Con el paso del tiempo, la fecha se ha consolidado como una jornada global de reivindicación feminista.

Las principales reivindicaciones del 8M en 2026

Las movilizaciones de este año vuelven a situar en el centro del debate varias demandas del movimiento feminista:

El fin de la violencia machista y una mayor protección para las víctimas

La reducción de la brecha salarial y la precariedad laboral femenina

El reconocimiento y reparto equitativo de los cuidados

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos

El refuerzo de las políticas públicas de igualdad

Aunque en las últimas décadas se han producido avances legislativos y sociales, las organizaciones feministas subrayan que persisten desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en ámbitos como el empleo, los cuidados o la representación política.

El 8 de marzo volverá así a llenar las calles de ciudades de toda España con una reivindicación compartida: avanzar hacia una igualdad real y efectiva.