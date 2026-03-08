Vida

8M: Todas las manifestaciones en España, horarios y recorridos en 2026

Guía completa con las marchas del Día Internacional de la Mujer en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras ciudades españolas.

Manifestaciones 8M Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Marzo 2026 09:30 (hace 6 horas)

España volverá a teñirse de morado este 8 de marzo con decenas de manifestaciones convocadas en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las principales ciudades acogerán marchas, concentraciones y actos reivindicativos para reclamar avances en igualdad y denunciar las desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres.

Las movilizaciones del 8M se han consolidado en la última década como una de las grandes jornadas de protesta social en España. Miles de personas están llamadas a participar en manifestaciones que recorrerán los centros de las ciudades con consignas feministas y lecturas de manifiestos en defensa de los derechos de las mujeres.

El movimiento feminista vuelve a las calles con motivo del 8 de marzo de 2026
El movimiento feminista vuelve a las calles con motivo del 8 de marzo de 2026 CC

En 2026, las reivindicaciones vuelven a centrarse en la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precariedad laboral y la crisis de los cuidados. También se pone el foco en la defensa de las políticas de igualdad frente al auge de discursos contrarios al feminismo en distintos ámbitos políticos y sociales.

Manifestaciones del 8M en España: horarios y recorridos por ciudades

Madrid: dos marchas recorrerán el eje Prado–Gran Vía

Madrid volverá a ser uno de los principales epicentros de las movilizaciones del 8M en España. Como ha ocurrido en los últimos años, la capital acogerá dos manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones feministas, ambas en el centro de la ciudad y con recorridos similares que confluirán en la zona de Plaza de España.

Las marchas atravesarán algunos de los espacios más emblemáticos del centro de la capital, como el Paseo del Prado, la plaza de Cibeles o la Gran Vía, en una jornada que se prevé multitudinaria.

Comisión 8M

  • Hora: 12:00
  • Salida: Atocha
  • Recorrido: Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía
  • Final: Plaza de España

    • Movimiento Feminista de Madrid

  • Hora: 12:00
  • Salida: Plaza de Cibeles
  • Recorrido: Calle Alcalá y Gran Vía
  • Final: Plaza de España

    • Barcelona: doble convocatoria feminista en el centro

    Barcelona volverá a vivir una intensa jornada reivindicativa el 8 de marzo con dos manifestaciones convocadas por diferentes plataformas feministas. Las marchas recorrerán algunas de las arterias más importantes de la ciudad y finalizarán con actos reivindicativos y lecturas de manifiestos.

    La capital catalana ha sido históricamente uno de los puntos con mayor participación en el Día Internacional de la Mujer, con movilizaciones que congregan a miles de personas cada año.

    Assemblea 8M

  • Hora: 11:30
  • Salida: Jardinets de Gràcia
  • Recorrido: Passeig de Gràcia y Ronda de Sant Pere
  • Final: Arc de Triomf

    • Moviment Feminista de Barcelona

  • Hora: 12:00
  • Salida: Plaça Catalunya
  • Recorrido: Las Ramblas y calles del centro
  • Final: zona del casco histórico

    • Valencia: manifestación feminista por el centro histórico

    Valencia celebrará la manifestación principal del 8M en horario de tarde, una convocatoria que recorrerá el centro de la ciudad y que cada año reúne a miles de participantes. La marcha finalizará con la lectura de un manifiesto feminista y distintas actividades reivindicativas.

    Las organizaciones convocantes han puesto el acento en la necesidad de reforzar las políticas de igualdad, combatir la violencia machista y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

  • Hora: 20:00
  • Salida: Plaza Porta de la Mar
  • Recorrido: calles del centro histórico
  • Final: lectura de manifiesto y actos reivindicativos

    • Sevilla: movilización feminista en el centro de la ciudad

    La capital andaluza acogerá una de las principales marchas del sur de España. La manifestación del 8M en Sevilla recorrerá varias de las principales avenidas del centro y finalizará con la lectura de un manifiesto feminista.

    Las organizaciones convocantes han llamado a una participación masiva para visibilizar las desigualdades que aún afectan a las mujeres y exigir avances en igualdad real.

  • Hora: 12:00
  • Salida: Torre Sevilla
  • Recorrido: avenidas principales hacia el centro histórico
  • Final: acto reivindicativo y lectura de manifiesto

    • Bilbao: movilización feminista por la tarde

    Bilbao acogerá una de las marchas más multitudinarias del País Vasco, con una manifestación convocada en horario de tarde que recorrerá el centro de la ciudad.

    La jornada estará marcada por el protagonismo del movimiento feminista vasco, que cada año organiza movilizaciones con un fuerte componente social y reivindicativo.

  • Hora: 18:00
  • Salida: centro de Bilbao
  • Recorrido: principales calles del centro
  • Final: lectura de manifiesto feminista

    • Palma: marcha reivindicativa en el centro de la ciudad

    En Palma de Mallorca, la manifestación principal del 8M partirá desde la Plaza de España y recorrerá varias calles céntricas hasta el paseo del Borne, donde está previsto que se celebre el acto final.

    El movimiento feminista de Baleares ha hecho un llamamiento a participar para reclamar avances en igualdad, denunciar la violencia machista y reivindicar derechos laborales.

  • Hora: 18:00
  • Salida: Plaza de España
  • Recorrido: calles céntricas hasta el paseo del Borne
  • Final: lectura de manifiesto

    • Santander: marcha desde Puertochico hasta el Ayuntamiento

    Santander también celebrará su manifestación feminista con un recorrido por el centro de la ciudad que finalizará frente al Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto del 8M.

    Las organizaciones convocantes han destacado la importancia de seguir movilizándose para defender los derechos de las mujeres y reclamar políticas públicas que reduzcan las desigualdades.

  • Hora: 12:00
  • Salida: rotonda de Puertochico
  • Recorrido: calles del centro
  • Final: Ayuntamiento de Santander

    • Toledo: recorrido por el casco histórico

    En Toledo, la manifestación partirá desde el Parque de la Vega y recorrerá varias calles del centro histórico hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

    La movilización incluirá la lectura de un manifiesto y distintas intervenciones de colectivos feministas de la ciudad.

  • Hora: 12:00
  • Salida: Parque de La Vega
  • Recorrido: calles del casco histórico
  • Final: Plaza del Ayuntamiento

    • Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer

    El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada que recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

    Su origen se remonta a las movilizaciones obreras y feministas de comienzos del siglo XX, vinculadas a la reivindicación de mejores condiciones laborales, el derecho al voto femenino y la igualdad política y social. Con el paso del tiempo, la fecha se ha consolidado como una jornada global de reivindicación feminista.

    Las principales reivindicaciones del 8M en 2026

    Las movilizaciones de este año vuelven a situar en el centro del debate varias demandas del movimiento feminista:

  • El fin de la violencia machista y una mayor protección para las víctimas
  • La reducción de la brecha salarial y la precariedad laboral femenina
  • El reconocimiento y reparto equitativo de los cuidados
  • La defensa de los derechos sexuales y reproductivos
  • El refuerzo de las políticas públicas de igualdad

    • Aunque en las últimas décadas se han producido avances legislativos y sociales, las organizaciones feministas subrayan que persisten desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en ámbitos como el empleo, los cuidados o la representación política.

    El 8 de marzo volverá así a llenar las calles de ciudades de toda España con una reivindicación compartida: avanzar hacia una igualdad real y efectiva.

