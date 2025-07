Sale a la luz la relación oculta de Michu y Ortega Cano: "Lo peor que hizo fue conocerle"

La muerte de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, a los 33 años ha conmocionado a toda la prensa del corazón. La ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su único hijo, así como del nieto del torero Ortega Cano, perdió la vida el pasado 7 de julio de 2025.

El fallecimiento de Michu ha supuesto la apertura de una investigación por su repentina muerte a los 33 años. Sin embargo, los médicos le habían diagnosticado una discapacidad del 38% por sus problemas del corazón, ya que padecía una enfermedad congénita desde su nacimiento. Incluso llevaba instalado un dispositivo marcapasos y había pasado por el quirófano de forma prácticamente rutinaria, por lo que todo apunta a este motivo.

Su fallecimiento ha abierto una disputa entre familias por la tutela de la menor. Michu dejó por escrito que su voluntad era que la niña permaneciera bajo custodia de su abuelo, puesto que el padre está incapacitado por su ingreso hospitalario.

Su madre, Inma, ha expresado en todo caso que mantiene su intención de quedarse con la custodia de la pequeña: "La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío. Está desde chica conmigo, el roce más cercano soy yo".

Desvelan la mala relación de Michu con Gloria Camila y José Ortega Cano: "Lo peor"

En este contexto, Tamara, hermana de Michu, se ha pronunciado en el programa 'Tardear' de Telecinco. Unas declaraciones que han abierto más la brecha entre ambas familias, después del modo en el que se ha pronunciado sobre la familia del padre de la menor.

Uno de los dardos ha ido directo a Gloria Camila, la hermana de José Fernando: "Misma calidad de la tía en la vida. Solo ha tenido una llamada, de su vida no sabe nada. No sabe a qué colegio va, cómo se llaman las profesoras de baile, qué amigas tiene...No tiene argumentos, dónde están las pruebas".

Tamara es hermana de Michu y se posiciona sobre la custodia de su hija Mediaset España

Declaraciones especialmente contundentes sobre las que no ha dudado en ahondar: "Mi hermana me decía que pasaba por aquí, ha ido a Chipiona y que no se pasaba por aquí. Es muy falsa y mentirosa. Tiene mucha maldad".

El presentador del programa, Frank Blanco, se mostró igual de sorprendido que los colaboradores del programa ante la contundencia de sus declaraciones: "Tú de qué vas tía, de que me vaya a velar a mi hermana y muchas cosas más. En el vendría a poner que 'ni una semana te has esperado'. En vez de velar a tu hermana ahora a contar mentiras".

De este modo, la hermana de Michu está plenamente convencida de que el contacto habría sido imposible de mantenerse abierto si no hubieran puesto todo de su parte. Por este motivo, se ha dirigido con calidad a la familia paterna: "Lo que pido es que Gloria y su abuelo llamen y se preocupen".

"Siempre va de víctima. La persona afectada llama a su sobrina, se preocupa...que no. Se está quedando con ustedes. Lo peor que hizo mi hermana fue conocer a este gente", lanzaba Tamara antes de estallar en lágrimas en pleno directo.

La hermana de Michu ha defendido en todo momento que la situación tiene mucho más por debajo de todo lo que se está viendo: "Que va de víctima, que ella es la que ha empezado a decir que si 'mentirosa', que si 'falsa'...Después de que hemos tenido mucho respeto y no nos hemos metido en nada".

Además, ha negado que la familia paterna tenga acceso a la custodia de la menor e incluso se muestra contundente: "Cuando nace, soy yo la que firma como tutora legal. Lo firmé en el hospital, que tenga vigencia o no, no lo sé. Mi hermana tenía un riesgo".

Gloria Camila se pronuncia sobre las palabras de Tamara, la hermana de Michu

En este cotnxto, Gloria Camila ha respondido a todas las acusaciones que ha recibido de Tamara, la hermana de Michu: "Estoy cabreada porque no entiendo mucho esto, la verdad. Si tienes un problema conmigo, me lo dices de tú a tú. Es algo ilógico que me ponga a parir en un programa y al día siguiente era todo lo contrario".

La relación entre ambas familias se resquebraja cada vez más y las acusaciones cruzadas no ayudan a alcanzar precisamente la calma: "Somos la misma calidad de tía, ninguna de las dos decidimos nada de la niña. El único objetivo es que la niña esté bien y no le falte de nada", ha señalado sobre su prioridad.

Las disputas sobre la custodia de la menor siguen abiertas y, por tanto, la relación entre ambas familias se deteriora por momentos. Mientras tanto, queda la duda sobre quién se quedará finalmente con la custodia, que podría derivar en una batalla en los tribunales.