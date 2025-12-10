Sale a la luz la oferta de Albert Rivera para volver a la política en España

Sale a la luz una oferta política que ha recibido Albert Rivera para regresar a la política. El ex dirigente de Ciudadanos abandonó la primera línea tras el batacazo electoral de su partido en la repetición electoral de 2019, en la que pasó de 57 escaños y la posibilidad de ser el vicepresidente del Gobierno a quedarse en una escasa representación de 10 diputados.

Albert Rivera ya había escenificado un pacto con Pedro Sánchez en 2016 para alcanzar la presidencia, pero finalmente cuando tuvo la opción en 2019 lo rechazó, ya que creía que tenía la capacidad de dar el 'sorpasso' al PP.

La repetición electoral, sin embargo, dio hundimiento al partido y permitió a Pedro Sánchez continuar en el Palacio de La Moncloa, ya que finalmente optó por firmar un acuerdo para un gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Albert Rivera ha trabajado desde entonces en el sector privado y su exposición pública desde entonces ha sido oscilante. Tiene su propia consultora, RV+, así como suele dar charlas o conferencias y es presidente del club de negocios Raheem. Además, recientemente ha dado el paso como tertuliano y se ha dejado ver en entrevistas en programas como 'Espejo Público' de Antena 3.

Sale a la luz la vuelta política de Albert Rivera: las ofertas sobre la mesa

En una entrevista reciente en la revista Vanity Fair, Albert Rivera se ha pronunciado sobre una posible vuelta a la política, aunque por el momento se muestra completamente rotundo con un "No". "No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta", ha reconocido sobre las ofertas que está recibiendo.

Rivera ha explicado que abandonar la política tiene como reto "marcharte sin rencor" y cree que se siente un "privilegiado" por todo lo que pudo vivir durante su etapa en la política. Además, ha optado por no valorar a otros compañeros de partido que continuaron optando por pasarse a otros partidos: "Ser liberal es una forma de ser que implica respetar esas decisiones".

A pesar de que Albert Rivera afirma que no barajó marcharse a otros partidos, reconoce que algunos de sus antiguos compañeros llegaron a pedirle el "visto bueno" para tomar esa decisión. Otros incluso llegaron a reclamarle su vuelta: "Intento ser coherente y, a quienes ahora están en otros gobiernos o partidos les deseo lo mejor y me veo con ellos, así como con los que se quedaron en Ciudadanos o volvieron al sector privado".

En su entrevista, Albert Rivera reconoce que muchas personas le han mostrado "respeto" por haber optado por abandonar la política y por las decisiones que adoptó entonces. "La gente tiene su pequeña ilusión o su teoría sobre por qué no vuelvo, o sobre si hay o no espacio para un partido así".

A pesar de su firme decisión, Albert Rivera se abre a apoyar a quien busque ocupar el lugar que ocupó en la política por entonces: "Si alguien lo intenta, tendrá mi aplauso. Otra cosa es que le salga o que yo esté de acuerdo, pero nunca lo criticaré".