Sale a la luz la "insoportable" relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ante su ruptura

Sorpresa total en el mundo de la prensa rosa. La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales no ha dejado a nadie indiferente. Son once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijos, pero también muchos altibajos que han salido a la luz y que hasta ahora no habían roto la relación.

Muchos se preguntan qué hay detrás de una relación que aparentemente se rompió de mutuo acuerdo y con buena sintonía. Después de la bomba que ha soltado la revista Semana, el DJ publicó un post en Instagram confirmando la noticia, al que Irene Rosales respondió con el emoji de un corazón.

"Kiko Rivera e Irene Rosales se separan, no contra todo pronóstico, pero sí que quizás en un momento en el que nadie se lo esperaba", ha reconocido la periodista Gema López en 'Espejo Público' de Antena 3, que ha revelado qué hay detrás de la ruptura.

"Irene lleva años soportando infidelidades, todo tipo de malos hábitos, todo tipo de mala vida, todo tipo de me gasto el dinero y no atiendo las necesidades de mi propia familia. Creo conociendo un poco por la necesidad de mantener una familia", ha reconocido también en el programa Isabel Rábano. Además, ambos habían compartido recientemente un viaje a Menorca con aparente felicidad.

Confirmado el motivo de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: desvelan toda la verdad

Ante las grandes dudas sobre el verdadero motivo de la ruptura en estos momentos, Gema López ha revelado qué hay detrás: "Lo que me cuentan es que en los dos últimos meses la convivencia entre ellos ha sido insoportable. Las guerras han sido continuas, las peleas continuas, que Kiko que a pesar de que anunció su recuperación ha seguido teniendo muchos altibajos. Y que Irene además desde la muerte de sus padres ve la vida de otra manera y prioriza otras cosas", ha revelado.

La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sorprendido a toda la prensa del corazón Instagram @riverakiko

Con motivo de la ruptura, "sería Kiko Rivera quien abandonase el hogar familiar, se iría de forma temporal a casa de su representante. Aunque la idea sería irse al barrio de Triana, donde ya habría preguntado por el precio de los alquileres".

En cuanto al detonante definitivo de la ruptura, Gema López ha llegado a señalar: "La relación de Kiko y Fran también habría pasado factura a la pareja. Se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko e Irene ya no lo quiso soportar. Irene se habría enterado de ciertos bolos que no cuadraban, pero Kiko habría salido en defensa de Fran".

Ante todas las especulaciones que han circulado, Gema López también ha descartado que, en principio, el motivo de la separación pudiera estar relacionado con terceras personas: "No me hablan de terceras personas, pero no descartan que Irene tenga ganas de ser feliz y rehaga su vida y no le van a poner impedimento a la hora de ver a sus hijas".