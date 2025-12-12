Los Replicantes
Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

El brote del virus de la peste porcina africana en Cataluña está obligando a decretar medidas de urgencia sanitaria.

Jabalíes Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

12 Diciembre 2025 16:42 (hace 3 horas)

Sale a la luz un nuevo detalle muy revelador sobre el brote provocado por la expansión del virus de la peste porcina africana en Cataluña. La Generalitat mantiene decretada la alerta sanitaria e impone fuertes medidas de contención para evitar que el patógeno se descontrole.

A pesar de que todas las hipótesis se mantienen abiertas en estos momentos, las autoridades apuntan como hipótesis más plausible a un posible escape de un laboratorio. Una teoría que ha despertado multitud de especulaciones, pero que toman forma tras conocerse más detalles.

El origen del brote de la peste porcina africana en Cataluña: revelador descubrimiento

En el marco de esta investigación, hay un detalle revelador. El laboratorio que está siendo señalado en estos momentos por la presunta fuga del virus de la peste porcina africana tenía planificado al menos dos experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado, a tan solo unos metros e la instalación.

Todas las investigaciones apuntan a un laboratorio
Todas las investigaciones apuntan a un laboratorio Envato Elements

Así aparece reflejado en los documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad que desvela el diario El País. Esta revelación supone un grave problema, ya que el laboratorio depende de forma directa de la Generalitat de Cataluña, que podría ser ahora condenada a cubrir todas las indemnizaciones de los ganaderos afectados.

La hipótesis de la fuga del virus de un laboratorio ya fue planteada por el Ministerio de Agricultura el 5 de diciembre, tan solo una semana después de haber encontrado los cuerpos de dos jabalíes infectados en las inmediaciones del Centro de investigación en Sanidad Animal CReSA), donde se trabaja para hallar tratamientos y vacunas.

Las dudas surgieron porque esta nueva variante del virus, detectada en Georgia en 2007 procedente de un barco del sureste africano, no se parece a las conocidas que circulan en la naturaleza.

El primer experimento planteado por el laboratorio ahora señalado se planificó entre octubre y noviembre para probar un prototipo de vacuna en una quincena de cerdos, con inyección intramuscular de un virus de la cepa Georgia/2007/01 modificado genéticamente.

A pesar de que los sistemas de seguridad son muy eficientes, existen errores que pueden derivar en la expansión del virus. El primer cuerpo de un jabalí infectado apareció el 28 de noviembre a cientos de metros del laboratorio. Este centro ha recibido críticas por la falta de un doble vallado y estaba en obras desde el 15 de septiembre.

En todo caso, un informe previo destacaba todas las barreras de seguridad impuestas. Se trata de instalaciones de bioseguirdad de nivel 3, con medidas como duchas obligatorias para investigadores, doble filtración absoluta del aire de salida, descontaminación química de efluentes (orina, heces de animales), eliminación de los despojos por digestión alcalina o incineración y recogida de los residuos por gestores autorizados.

El experimento buscaba una vacuna y estaba encabezado por Fernando Rodríguez y Jordi Argilaguet, líderes del grupo de peste porcina africana del CReSA. Este prototipo de vacuna está basada en una cepa del virus aislada y ahora modificada genéticamente. Lo habitual es que, en este tipo de experimentos, se exponga a los animales a la vacuna y luego a una cepa agresiva, para comprobar la eficacia.

Esta variante del virus tiene una letalidad del 100% en cerdos y jabalíes, pero resulta inofensivo para las personas. En todo caso, se mantienen varias hipótesis abiertas y no se ha dado por determinada la fuga.

