Sale a la luz la fórmula secreta de la Coca-Cola: un científico la publica tras 139 años

Sale a la luz la fórmula secreta de la Coca-Cola. El científico y divulgador en redes sociales Zach Armstrong ha revelado uno de los enigmas más sonados del mundo, ya que este químico afirma que ha logrado una receta casera prácticamente indistinguible de la auténtica, como señala en Youtube.

Para elaborar la Coca-Cola, Armstrong recuerda los ingredientes básicos para su elaboración. Por cada litro de refresco se debe añadir 110 gramos de azúcar, 96 miligramos de cafeína, 0,64 gramos de ácido fosfórico y colorante caramelo. En todo caso, el verdadero secreto de la receta de la Coca-Cola está en los siguientes ingredientes.

El científico destaca los "sabores naturales" que aportan al refresco su sabor inigualable. Para llevar a cabo los últimos pasos, se requiere tener acceso a extracto de hojas de coca sin cocaína.

La fórmula secreta de la Coca-Cola ha sido una incógnita durante un siglo Pexels

La venta de este producto está completamente prohibida para el público, aunque hay alguna sociedad con licencia. Armstrong se pasó más de un año realizando análisis científicos con pruebas de sabor, ensayo y error, y asegura que ha descubierto el método para sustituir los extractos de hojas de coca.

Para ello, recurrió a la ayuda de una prueba química conocida como espectrometría de masas, un proceso por el que se descompone una sustancia en un gas cargado eléctricamente y se separan en sus moléculas componentes.

De este modo, se puede crear una especie de 'huella digital' de los componentes de la Coca-Cola. Cuando se ha realizado el proceso de espectrometría de masas, Armstrong se preparó para replicar químicamente el refresco sin ninguna hoja de coca. Los siguientes pasos es la mezcla de una gran variedad de aceites esenciales, con proporciones muy precisas y en las que cualquier tipo de error puede ser fatal en el resultado definitivo.

Los pasos definitivos: así elabora la Coca-Cola

El científico ofrece los últimos pasos, en los que añade la mezcla aceite de limón, aceite de lima, aceite de árbol de té, aceite de canela, aceite de nuez moscada, aceite de naranja, aceite de cilantro y un sabor natural muy parecido al pino, conocido como fenchol.

Cuando se han mezclado todos los aceites con la mezcla inicial, se debe reposar todo el contenido durante un mínimo de 24 horas. Cuando haya pasado ese tiempo, se debe diluir el refresco con alcohol de grado alimenticio. Las hojas de coca, en la receta original, son ricas en taninos de manera natural, sustancias químicas naturales que otorgan un sabor amargo.

Para sustituir los taninos de las hojas de coca, Armstrong empleó los taninos del vino, que son accesibles al público en forma de polvo soluble en agua y que se pueden agregar fácilmente a la fórmula de la Coca-Cola. En este último paso, se mezclan los taninos en agua con colorantes de caramelo, vinagre, glicerina para espesar, cafeína, azúcar, extracto de vainilla y ácido fosfórico. Así, finalmente, se logra la ansiada receta casera de la Coca-Cola.