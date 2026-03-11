Economía

Sale a la luz cuánto gana un negocio por recibir y entregar paquetes: este es el acuerdo

Un responsable de un punto pack revela cuánto pagan empresas como UPS o InPost por gestionar paquetes y cuánto puede ingresar un comercio al mes.

Recoger paquetes de internet Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Marzo 2026 19:24 (hace 3 horas)

Cada vez es más habitual ver en papelerías, ferreterías o pequeños comercios el cartel de 'punto de recogida de paquetes'. Este servicio, muy extendido con el auge del comercio electrónico, se ha convertido en un complemento para muchos negocios. Ahora, un responsable de uno de estos establecimientos ha explicado cuánto dinero se gana realmente por recibir y entregar envíos.



El testimonio lo ha compartido en TikTok el usuario adriang.martin, que visita un punto pack y ha detallado las comisiones que pagan las empresas de mensajería por cada paquete gestionado. Sus cifras han generado sorpresa entre muchos usuarios, ya que muestran que el ingreso por operación es pequeño, aunque puede convertirse en un extra interesante a final de mes.

Según explica en el vídeo, los establecimientos que funcionan como puntos de recogida y entrega reciben una pequeña comisión cada vez que gestionan un envío, tanto cuando el paquete llega al local como cuando el cliente lo recoge o lo devuelve.

Cuánto se gana por cada paquete gestionado

El modelo es sencillo: las empresas de mensajería pagan una comisión al comercio por cada operación que realiza. Esto significa que un mismo paquete puede generar dos pagos: uno por la recepción y otro por la entrega.

De acuerdo con lo explicado en el vídeo, la media habitual ronda los 0,13 euros por cada operación, es decir, por cada entrada o salida de paquete. Esto deja un ingreso aproximado de 0,26 euros por paquete completo gestionado.

Las cifras pueden variar ligeramente según la compañía logística con la que trabaje el establecimiento.

Qué empresas pagan más por paquete

En su explicación, el responsable del punto pack también detalla qué empresas pagan mejor a los comercios por prestar este servicio.

  • UPS sería una de las compañías que mejor remunera, con 0,18 euros por cada entrada o salida de paquete
  • InPost se sitúa en una posición intermedia, con pagos de entre 0,08 y 0,10 euros por operación
  • GLS, según explica, estaría entre las que menos pagan por paquete gestionado

    En muchos casos, los comercios trabajan simultáneamente con varias empresas de mensajería, por lo que los ingresos finales dependen del volumen de envíos que gestionen cada día.

    El sistema diferente de Celeritas

    No todas las compañías utilizan el mismo modelo de remuneración. El vídeo también menciona el caso de Celeritas, que funciona de una forma distinta: los comercios no cobran por cada paquete individual, sino que van llenando cajas contenedoras con envíos.

    Cuando estas cajas se completan, un camión pasa a recogerlas y el establecimiento recibe unos 2 euros por cada contenedor lleno.

    Este sistema hace que el beneficio dependa del volumen de paquetes acumulados antes de cada recogida.

    Las devoluciones pueden ser más rentables

    Otro detalle que ha llamado la atención es el caso de las devoluciones. Según explica el responsable del punto pack, cuando un cliente devuelve un paquete, la comisión puede ser mayor y llegar a situarse entre 0,50 y 0,60 euros por operación.

    Esto ocurre porque las devoluciones suelen implicar procesos logísticos adicionales que pueden multiplicar el importe final.

    Un ingreso extra para el comercio local

    Aunque las cifras por paquete son pequeñas, muchos comercios consideran que el servicio compensa porque atrae clientes al establecimiento.

    En los comentarios del vídeo, algunos usuarios recordaban precisamente este punto: muchos negocios no dependen de la paquetería para vivir, sino que la utilizan como un complemento para generar tráfico en la tienda.

    De hecho, algunos pequeños comercios aseguran que pueden ingresar entre 300 y 500 euros mensuales solo por gestionar paquetes, con picos más altos en épocas de gran actividad como Navidad.

    Cada vez es más habitual que los comercios físicos se abonen a la recogida de paquetes de internet
    Cada vez es más habitual que los comercios físicos se abonen a la recogida de paquetes de internet Envato Elements

    Además, el auge del comercio electrónico ha impulsado este modelo: cada vez más consumidores optan por recoger sus pedidos en establecimientos cercanos en lugar de esperar la entrega en casa, lo que ha multiplicado la presencia de estos puntos de recogida en barrios y ciudades.

    Por qué cada vez más tiendas se convierten en punto pack

    La principal razón es doble. Por un lado, supone un pequeño ingreso adicional en un contexto complicado para muchos negocios locales. Por otro, se convierte en una herramienta para atraer nuevos clientes: cada paquete recogido es también una oportunidad de que el consumidor entre en el establecimiento y realice alguna compra.

    Por eso, aunque las comisiones por paquete sean de apenas unos céntimos, cada vez más tiendas de barrio se suman a este sistema que conecta el comercio electrónico con el comercio físico.

