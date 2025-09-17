¿Frío, calor o lluvia? El sorprendente pronóstico de la AEMET para el otoño en 2025

Faltan muy pocos días para despedir el verano, la época más calurosa del año. El verano de 2025 nos ha dejado un récord histórico en cuanto a las altas temperaturas, siendo el verano más caluroso desde que se empieza a tener constancia en 1961.

Estas temperaturas sofocantes han hecho que la mayoría de los españoles esperen con ansia la llegada del otoño, que comienza el 21 de septiembre y se prolonga tres meses, una estación que deja paso a ambientes más frescos. Aunque este año podría no ser como los anteriores.

Uno de cada tres días hemos estado bajo ola de calor. Los veranos, cada vez más cálidos, tienen consecuencias en los ecosistemas y en la salud de las personas. pic.twitter.com/VSoB5Vh94e September 16, 2025

¿Cómo será el otoño este año?

El otoño que se espera será más caluroso de lo normal para la época en toda España y las lluvias serán pocas. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, en una rueda de prensa para explicar cómo será este otoño, adelantó: "Se prevé un escenario dominado por temperaturas superiores a lo habitual en todo el país, con una probabilidad del 60-70 % en la península y Baleares y del 50 % en Canarias".

Del Campo también ha informado sobre las precipitaciones y declara que es toda una "incertidumbre", pero se puede predecir un otoño sin lluvias, sobre todo en la zona oeste, centro peninsular y Canarias. El panorama otoñal se espera más seco y caluroso de lo habitual.