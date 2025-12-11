Los Replicantes
Por qué han ingresado a Iñaki Antón 'Uoho' de Extremoduro: tras la muerte de Robe Iniesta

El ex integrante del grupo musical Extremoduro ha anunciado un tiempo de reposo para garantizar su recuperación.

Por qué han ingresado a Iñaki Antón 'Uoho' de Extremoduro: tras la muerte de Robe Iniesta
El ex guitarrista de Extremoduro Iñaki Antón Foto: CC
Adrián Parrondo

11 Diciembre 2025 18:07 (hace 7 horas)

Luto en el mundo de la música. El conocido líder del grupo Extremoduro, Robe Iniesta, ha muerto a los 63 años este miércoles, 10 de diciembre. Precisamente, el mismo día en el que ha trascendido el ingreso en un hospital del mítico guitarrista y su ex compañero en la banda, Iñaki Antón.

Antón ha sido intervenido por una operación quirúrgica, como ha anunciado a través de las redes sociales de su actual proyecto, Rebrote. "Si todo va bien, requerirá un tiempo de reposo y convalecencia", ha explicado. En su texto, reclamaba "paciencia" y "comprensión" para poder seguir bien todo el proceso de recuperación.

Iñaki Antón anuncia este ingreso después de que anunciara en septiembre, en una entrevista con el diario El País, que había sido diagnosticado con Covid presistente tras haber sido contagiado en diciembre de 2022.

Iñaki Antón ha anunciado su reciente ingreso hospitalario
Iñaki Antón ha anunciado su reciente ingreso hospitalario CC

"En una prueba de sonido en una sala de Bilbao comprobé que me ahogaba, que no podía respirar. Luego me repuse y ya pude tocar", aseguraba entonces en su entrevista con el citado medio, en el que compartía toda su situación.

Una agenda en activo

A pesar de que la relevancia de los síntomas, Iñaki Antón no ha dejado de tocar y trataba de compaginar su enfermedad con su agenda, descansando bien tras sus bolos. Sin embargo, se desmoronó tras un concierto en julio de 2023 y le llevó a parar: "Estaba sin fuelle, no podía moverme".

Después de haber consultado sobre su situación con varios especialistas, pudo tener constancia finalmente de que padecía Covid persistente. Sin embargo, mantiene sus trabajos y se prevé que Iñaki y el resto de Rebrote toquen en Madrid el 6 de marzo de 2026 en la sala BUT, como parte de la programación invernal de la ciudad en el festival Inverfest.

