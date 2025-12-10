Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro

Luto en el mundo de la música por el repentino fallecimiento del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, que ha fallecido este miércoles, 10 de diciembre, a los 63 años. Una noticia que ha generado gran conmoción y que ha llevado a muchos seguidores a preguntarse de qué ha muerto Robe Iniesta, líder de Extremoduro.

A pesar de que su muerte mantiene multitud de incógnitas abiertas, puesto que no ha trascendido por el momento el motivo de su muerte, la realidad es que el cantante sufrió en noviembre de 2024 una embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar que le llevó a cancelar sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes en Madrid.

La embolia pulmonar es un tipo de tromboembolismo venoso (TEV) que ocurre cuando se forman trombos en el sistema circulatorio venoso que pueden ser liberados a la circulación general y alcanzar las arterias pulmonares.

La muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha causado gran conmoción CC

El trombo se puede desarrollar en un vaso sanguíneo, habitualmente en la pierna. La afectación es grave para los pacientes y puede llevar a experimentar un daño permanente en el pulmón afectado u otros órganos al no recibir suficiente oxígeno.

Síntomas y causas: así es el tromboembolismo pulmonar que sufría Robe Iniesta

El tromboembolismo pulmonar suele abarcar una gran cantidad de síntomas. Incluyen falta de aire, dolor al respirar profundamente, frecuencia cardíaca más rápida y dolor torácico agudo. Con menor frecuencia se puede experimentar tos, con o sin sangre, sensación de ansiedad o temor y sensación de mareo o desmayo. La mitad de los afectados pueden no presentar síntomas.

En cuanto a las causas, se da frecuentemente cuando parte del coágulo formado en las venas se rompe y se traslada a través del torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo. Algunas situaciones pueden producirse en cirugías o fracturas, postoperatorios, varices, daño directo de las venas por cirugía o catéteres endovenosos. Además, pueden influir alteraciones genéticas, algunas enfermedades generales y el cáncer.

La prevención incluye el tratamiento con medicamentos anticoagulantes cuando se detecta y, también, seguir con todas las medidas de precaución fundamentales en el tratamiento de heridas derivadas de una ciguría.

Para su detección, se pueden incluir determinados métodos disponibles, como la angiografía pulmonar por tomografía computarizada (APTC), que emplea imágenes y es el más habitual. También se incluyen análisis de sangre y el estudio de ventilación/perfusión, que mide el flujo de aire y el flujo sanguíneo a los pulmones.