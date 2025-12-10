Los Replicantes
Buscar

Noticias

Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro

La muerte del popular líder del grupo musical Extremoduro ha causado gran conmoción entre todos sus seguidores.

Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro
Robe Iniesta, líder de Extremoduro Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 14:18 (hace 53 minutos)

Luto en el mundo de la música por el repentino fallecimiento del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, que ha fallecido este miércoles, 10 de diciembre, a los 63 años. Una noticia que ha generado gran conmoción y que ha llevado a muchos seguidores a preguntarse de qué ha muerto Robe Iniesta, líder de Extremoduro.

Vídeos Los Replicantes

A pesar de que su muerte mantiene multitud de incógnitas abiertas, puesto que no ha trascendido por el momento el motivo de su muerte, la realidad es que el cantante sufrió en noviembre de 2024 una embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar que le llevó a cancelar sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes en Madrid.

La embolia pulmonar es un tipo de tromboembolismo venoso (TEV) que ocurre cuando se forman trombos en el sistema circulatorio venoso que pueden ser liberados a la circulación general y alcanzar las arterias pulmonares.

La muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha causado gran conmoción
La muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha causado gran conmoción CC

El trombo se puede desarrollar en un vaso sanguíneo, habitualmente en la pierna. La afectación es grave para los pacientes y puede llevar a experimentar un daño permanente en el pulmón afectado u otros órganos al no recibir suficiente oxígeno.

Síntomas y causas: así es el tromboembolismo pulmonar que sufría Robe Iniesta

El tromboembolismo pulmonar suele abarcar una gran cantidad de síntomas. Incluyen falta de aire, dolor al respirar profundamente, frecuencia cardíaca más rápida y dolor torácico agudo. Con menor frecuencia se puede experimentar tos, con o sin sangre, sensación de ansiedad o temor y sensación de mareo o desmayo. La mitad de los afectados pueden no presentar síntomas.

En cuanto a las causas, se da frecuentemente cuando parte del coágulo formado en las venas se rompe y se traslada a través del torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo. Algunas situaciones pueden producirse en cirugías o fracturas, postoperatorios, varices, daño directo de las venas por cirugía o catéteres endovenosos. Además, pueden influir alteraciones genéticas, algunas enfermedades generales y el cáncer.

La prevención incluye el tratamiento con medicamentos anticoagulantes cuando se detecta y, también, seguir con todas las medidas de precaución fundamentales en el tratamiento de heridas derivadas de una ciguría.

Para su detección, se pueden incluir determinados métodos disponibles, como la angiografía pulmonar por tomografía computarizada (APTC), que emplea imágenes y es el más habitual. También se incluyen análisis de sangre y el estudio de ventilación/perfusión, que mide el flujo de aire y el flujo sanguíneo a los pulmones.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro

Qué es el tromboembolismo pulmonar: la enfermedad que sufría Robe Iniesta de Extremoduro

Adiós estafas: la función de WhatsApp que debes desactivar para evitar problemas

Adiós estafas: la función de WhatsApp que debes desactivar para evitar problemas

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

Sale a la luz la oferta de Albert Rivera para volver a la política en España

Sale a la luz la oferta de Albert Rivera para volver a la política en España

Estos son los rivales de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025: todas las canciones

Estos son los rivales de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025: todas las canciones

La confesión de Santiago Niño Becerra sobre los nuevos hábitos de compra: "Ahorra dinero"

La confesión de Santiago Niño Becerra sobre los nuevos hábitos de compra: "Ahorra dinero"

Teniendo una hipoteca fija: ¿en qué casos puede el banco subir la cuota?

Teniendo una hipoteca fija: ¿en qué casos puede el banco subir la cuota?

'El Gordo' de la Lotería de Navidad: cuáles han sido los números premiados

'El Gordo' de la Lotería de Navidad: cuáles han sido los números premiados