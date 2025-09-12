Por qué Carlos Mazón anuncia la salida del general Gan Pampols y renueva la Generalitat

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado la remodelación de su Ejecutivo el próximo 5 de noviembre. Una de las circunstancias que impulsan este cambio es la salida del teniente general Francisco José Gan Pampols, que había sido nombrado para la reconstrucción de Valencia.

Gan Pampols llegó al Consell como un fichaje estrella anunciado a bombo y platillo por Carlos Mazón, al que había encargado la reconstrucción tras la DANA. Su cargo como vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación ha generado, en todo caso, controversias, tanto internas como externas, pero su encargo ya ha terminado.

El teniente general ya ha presentado el palacio Endavant de reconstrucción y se ha reunido con todas las asociaciones de víctimas de la DANA. "Formalmente, todo lo que había que hacer está hecho", ha declarado. De este modo, defiende que ahora toca impulsar la "normalidad en la gestión".

Salida de la Generalitat

El teniente general Gan Pampols asistirá a su último pleno el 4 de noviembre. Al día siguiente, el presidente valenciano anunciará la composición del nuevo Ejecutivo autonómico. Se prevé una renovación limitada y no tendrá un alcance excesivo.

Carlos Mazón está contento con la gestión del teniente general retirado, que llegó al Consell tras una pequeña remodelación que incluyó los ceses de las consejeras Nuria Montes y Salomé Pradas.

Pradas era la responsable de gestionar las emergencias y actualmente se encuentra imputada por esta causa. Pero ahora la sombra también se cierne sobre la vicepresidenta Susana Camarero, que abandonó el Cecopi en lo peor de la crisis y acaba de ser citada como testigo en la causa. Su nombre, por tanto, se encuentra en el limbo en estos momentos.

Carlos Mazón quiere dar un nuevo impulso al último tramo de la legislatura cuando el Consell se ha visto achicharrado por la gestión de la riada, que dejó 224 muertos en la Comunidad Valenciana.