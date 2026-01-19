Piden colaboración ciudadana para localizar a Iván: desaparecido en Alicante

Alerta por la desaparición de Iván, un hombre de 34 años en situación de vulnerabilidad que ha desaparecido en El Campello (Alicante). La última vez que se le vio el rastro fue el jueves 15 de enero, como ha comunicado la asociación SOS Desaparecidos.

Iván, cuyos apellidos empiezan por N y G, tiene las siguientes características, que la asociación ha compartido para facilitar su localización. Por este motivo, se pide colaboración ciudadana para intensificar los trabajos de búsqueda.

En su caso, mide 1,70 metros de estatura y tiene complexión delgada. De pelo negro con greña y ojos de color marrón, en la fotografía difundida se puede apreciar que tiene algo de melena. También luce una barba destacada bajo una mirada seria o tímida.

La asociación también ha explicado que Iván tiene varios tatuajes diferentes en su cuerpo. Se trata de tres, situados en una pierna, un brazo y el cuello. Estos detalles pueden ser muy importantes para su localización.

Cómo colaborar: así se puede ayudar a su localización

En el caso de haber visto a Iván en algún sitio o tener la oportunidad de proporcionar información sobre su paradero, se puede informar directamente al teléfono de emergencias 112, a la Guardia Civil en el 062 o llamar al 868286726 de la asociación.

Gran parte de las desapariciones de estas características se terminan resolviendo gracias a la colaboración ciudadana y a la implicación de los ciudadanos. Por este motivo, es vital contactar con las autoridades en caso de tener cualquier tipo de información disponible.