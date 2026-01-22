Las personas adictas a las series tienen problemas de salud mental, según un estudio

La proliferación de plataformas audiovisuales y la facilidad de acceso a todo tipo de contenidos con el simple mando a distancia, a la carta, está llevando a un auge del consumo de series y películas en casa.

Una práctica que se popularizó especialmente durante la pandemia del coronavirus, que llevó a permanecer más tiempo en casa. Muchas productoras llegaron entonces incluso a priorizar este tipo de medios frente al cine tradicional ante la imposibilidad de lanzar sus estrenos.

Pero la realidad es que esta adicción a las series puede tener mayores implicaciones de lo que pensamos a priori. Así al menos lo concluye un estudio, que ha analizado las repercusiones que implica.

Qué supone engancharse a series en casa: revelación de un estudio

A pesar de que muchas personas perciben engancharse a una serie en casa como parte de la normalidad o un simple momento de ocio, la realidad es que podría derivar en una obsesión y tener efectos perjudiciales a largo plazo para la salud mental.

Un consumo descontrolado de series podría derivar en problemas de salud mental Envato Elements

Así lo concluye un estudio, que apunta a que el consumo descontrolado de series en casa podría responder a conductas evasivas y a la búsqueda de una mejora emocional, siendo las series un medio para abstraerse de la realidad y determinados pensamientos.

Los maratones de series de forma compulsiva se popularizaron especialmente durante la pandemia, pero en plena normalidad pueden suponer un problema. Un estudio publicado recientemente en la revista PLOS One relaciona esta conducta con la propensión a la soledad, la necesidad de evadirse y la búsqueda de bienestar emocional.

La autora del estudio, la investigadora de la Universidad de Huangshan (China), Que Xiofan, explica que "la pandemia potenció los maratones televisivos al empujar a los ciudadanos a rutinas sedentarias en interiores".

La investigadora opina que las plataformas de 'streaming' "se convirtieron en actividades sencillas para sobrellevar sensaciones de aislamiento social y angustia. Unos atracones de series que "son muy atractivos porque crean un estado de flujo en el que se combina la inmersión profunda, la distorsión del tiempo y el disfrute", señala Xiofan.

Sobre ello, incide: "Para algunas personas se puede convertir casi en una adicción caracterizada por un deseo irrefrenable y pérdida de control, lo que fomenta que sea difícil dejar de ver un episodio más".

Una adicción

Los investigadores encuestaron a 551 adultos que veían alguna serie durante, al menos, 3,5 horas diarias o que terminaban cuatro episodios a la semana. Además, les realizaron preguntas para evaluar su grado de soledad y analizar las causas subyacentes por las que veían la televisión obsesivamente.

El 61% de los entrevistados cumplían criterios de adicción a los maratones de series y observaron que existía un aumento de la soledad en aquellos con mayor deseo de consumir maratones televisivos. Por este motivo concluyeron que los adictos a consumo compulsivo de series podrían tener mentalidades y motivaciones diferentes a quienes ven la televisión sin un patrón obsesivo.

"Nuestros hallazgos respaldan la soledad como antecedente de la 'adicción' al consumo exacerbado de series, no al visionado no problemático", indica la investigadora, que recalca que se adoptan dos vías de regulación emocional: "el escapismo que tiende a evitar los sentimientos negativos y la búsqueda de mejora emocional".

Estas personas tienden al aislamiento porque dicha soledad activa un sistema compensatorio, buscando satisfacción emocional en estas prácticas como vía de escape. "El consumo compulsivo de series se convierte en un sustituto de las conexiones", indica.

En todo caso, el estudio solo pudo demostrar que existe una asociación entre el consumo compulsivo de series y la soledad, por lo que se necesitan más investigaciones para determinar si este sentimiento impulsa dicho comportamiento.