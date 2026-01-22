Los Replicantes
Buscar

Vida

Las personas adictas a las series tienen problemas de salud mental, según un estudio

Un nuevo estudio analiza la personalidad de las personas que consumen compulsivamente series en maratones.

Las personas adictas a las series tienen problemas de salud mental, según un estudio
Ver una serie Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 13:24 (hace 8 horas)

La proliferación de plataformas audiovisuales y la facilidad de acceso a todo tipo de contenidos con el simple mando a distancia, a la carta, está llevando a un auge del consumo de series y películas en casa.

Vídeos Los Replicantes

Una práctica que se popularizó especialmente durante la pandemia del coronavirus, que llevó a permanecer más tiempo en casa. Muchas productoras llegaron entonces incluso a priorizar este tipo de medios frente al cine tradicional ante la imposibilidad de lanzar sus estrenos.

Pero la realidad es que esta adicción a las series puede tener mayores implicaciones de lo que pensamos a priori. Así al menos lo concluye un estudio, que ha analizado las repercusiones que implica.

Qué supone engancharse a series en casa: revelación de un estudio

A pesar de que muchas personas perciben engancharse a una serie en casa como parte de la normalidad o un simple momento de ocio, la realidad es que podría derivar en una obsesión y tener efectos perjudiciales a largo plazo para la salud mental.

Un consumo descontrolado de series podría derivar en problemas de salud mental
Un consumo descontrolado de series podría derivar en problemas de salud mental Envato Elements

Así lo concluye un estudio, que apunta a que el consumo descontrolado de series en casa podría responder a conductas evasivas y a la búsqueda de una mejora emocional, siendo las series un medio para abstraerse de la realidad y determinados pensamientos.

Los maratones de series de forma compulsiva se popularizaron especialmente durante la pandemia, pero en plena normalidad pueden suponer un problema. Un estudio publicado recientemente en la revista PLOS One relaciona esta conducta con la propensión a la soledad, la necesidad de evadirse y la búsqueda de bienestar emocional.

La autora del estudio, la investigadora de la Universidad de Huangshan (China), Que Xiofan, explica que "la pandemia potenció los maratones televisivos al empujar a los ciudadanos a rutinas sedentarias en interiores".

La investigadora opina que las plataformas de 'streaming' "se convirtieron en actividades sencillas para sobrellevar sensaciones de aislamiento social y angustia. Unos atracones de series que "son muy atractivos porque crean un estado de flujo en el que se combina la inmersión profunda, la distorsión del tiempo y el disfrute", señala Xiofan.

Sobre ello, incide: "Para algunas personas se puede convertir casi en una adicción caracterizada por un deseo irrefrenable y pérdida de control, lo que fomenta que sea difícil dejar de ver un episodio más".

Una adicción

Los investigadores encuestaron a 551 adultos que veían alguna serie durante, al menos, 3,5 horas diarias o que terminaban cuatro episodios a la semana. Además, les realizaron preguntas para evaluar su grado de soledad y analizar las causas subyacentes por las que veían la televisión obsesivamente.

El 61% de los entrevistados cumplían criterios de adicción a los maratones de series y observaron que existía un aumento de la soledad en aquellos con mayor deseo de consumir maratones televisivos. Por este motivo concluyeron que los adictos a consumo compulsivo de series podrían tener mentalidades y motivaciones diferentes a quienes ven la televisión sin un patrón obsesivo.

"Nuestros hallazgos respaldan la soledad como antecedente de la 'adicción' al consumo exacerbado de series, no al visionado no problemático", indica la investigadora, que recalca que se adoptan dos vías de regulación emocional: "el escapismo que tiende a evitar los sentimientos negativos y la búsqueda de mejora emocional".

Estas personas tienden al aislamiento porque dicha soledad activa un sistema compensatorio, buscando satisfacción emocional en estas prácticas como vía de escape. "El consumo compulsivo de series se convierte en un sustituto de las conexiones", indica.

En todo caso, el estudio solo pudo demostrar que existe una asociación entre el consumo compulsivo de series y la soledad, por lo que se necesitan más investigaciones para determinar si este sentimiento impulsa dicho comportamiento.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Las 5 profesiones que derivan en peor salud mental

Las 5 profesiones que derivan en peor salud mental

Solo el 5% de actos violentos están relacionados con enfermedades mentales y el 75% sufre violencia

Solo el 5% de actos violentos están relacionados con enfermedades mentales y el 75% sufre violencia

El número de médicos atendidos en salud mental se dispara

El número de médicos atendidos en salud mental se dispara

La estigmatización de la salud mental devalúa los derechos laborales en España, según un estudio

La estigmatización de la salud mental devalúa los derechos laborales en España, según un estudio

Contenidos que te pueden interesar
La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La red social X vuelve a registrar una nueva caída

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales