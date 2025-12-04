Nolasco: "La primera vez que toqué 'Mi historia entre tus dedos' ya sonaba a mí"

El cantautor andaluz Nolasco irrumpe de nuevo en la escena musical con una reinterpretación profundamente personal de 'Mi historia entre tus dedos', el célebre tema de Gianluca Grignani. Lejos de ser un simple homenaje, esta nueva versión nace de un impulso casi accidental, de un viaje inesperado por Uruguay y Argentina y de una intuición que —como él mismo reconoce— fue determinante desde el primer acorde. "No elegí yo la canción, me eligió a mí", dice entre risas, recordando cómo un amigo le insistió hasta convencerlo de probar el tema.

Cuando finalmente lo hizo, ocurrió algo revelador: "La toqué en tango-rumba por puro instinto. Todo salió natural. Me di cuenta de que encajaba en mi garganta y en mi manera de cantar". Aquella primera interpretación marcó no solo el camino de la producción, sino el sentido emocional de una pieza que ya es tan suya como del autor original.

"El instinto es fundamental en la música"

La reinterpretación del tema comenzó desde un lugar visceral, casi automático. Nolasco insiste en que las primeras tomas son las más sinceras, las que guardan la esencia del músico antes de cualquier cálculo. "Para mí el instinto es clave. Lo primero que te nace es lo que te pertenece", afirma. Fue así como surgieron elementos que hoy forman parte indispensable de la versión: algunos coros, variaciones melódicas y giros rítmicos que aparecieron sin plan previo.

Tras esa explosión inicial llegó la construcción sonora: percusiones profundas, un teclado hammond de aire clásico, guitarras acústicas cálidas y una atmósfera que respira raíz y modernidad. En ese proceso apareció también la intuición de que necesitaba una voz femenina, pero no cualquiera: "La escuchaba mentalmente, una voz entre mujer y niña, racial, muy personal". Esa voz terminó siendo la de Juana del Mono, joven artista jerezana. "Cuando la escuché supe que era ella. Su timbre es único y captó el espíritu del tema de inmediato. Lo mejor es que hizo la canción suya, y eso es personalidad".

"El mestizaje musical es inevitable: vivimos en un mundo globalizado"

La versión de Nolasco no solo dialoga con Grignani, sino también con geografías y culturas que lo han acompañado a lo largo de su carrera. El viaje que originó la reinterpretación coincidió con un momento de reflexión sobre la mezcla musical contemporánea. "Hoy puedes escuchar a un tipo en Japón o en Kenia desde tu móvil. Eso cambia la manera de hacer música", explica.

Nolasco recuerda su etapa en Marruecos como uno de los momentos más determinantes de su relación con la música: "Escuchar allí su música ancestral te transforma. No es igual que escuchar un disco desde casa. Estar in situ te empapa de verdad". En su mirada, el mestizaje no es una decisión, sino un fenómeno inevitable en un mundo interconectado, donde las migraciones y la convivencia de culturas enriquecen todas las expresiones artísticas: "La música, el arte y hasta la gastronomía se salpican constantemente".

Esa visión global se refleja directamente en su próximo disco, 'Henko', previsto para 2026. Lo describe como un trabajo luminoso y expansivo, un punto de inflexión en su evolución artística: "Es un disco con once trajes musicales distintos. Aparece el pop, el rock, la electrónica, la música folk... pero siempre con mi esencia. Es una evolución con una luz diferente".

"Las modas son cíclicas, pero hay cosas que nunca dejan de estar de moda"

Aunque su nuevo single parte de un éxito noventero, Nolasco huye de la idea de que su trabajo responda a tendencias nostálgicas. Reconoce que ha participado en festivales de los 90 y entiende la fiebre retro, pero no la considera determinante: "Las modas vuelven porque son cíclicas, pero ¿quién decide que algo está o no de moda?". Pone ejemplos cotidianos: pantalones de campana que vuelven tras décadas, géneros musicales que reaparecen sin explicación clara.

Frente a eso, su enfoque es rotundo: "Voy a mi criterio. Para mí hay cosas atemporales que trascienden las modas". Su reinterpretación del tema de Grignani, más que una respuesta al revival, es una reafirmación de su manera de sentir la música: orgánica, honesta y ajena a cualquier cálculo comercial.

Un videoclip grabado contra reloj en un escenario irrepetible

El videoclip del single se grabó en el Castillo de San Sebastián, en Cádiz, un espacio emblemático cuya cesión llegó marcada por una cuenta atrás inesperada: el lugar pasaría a manos militares semanas después. Esa urgencia provocó uno de los procesos más intensos de la carrera reciente del artista.

"Nos dijeron que teníamos que grabar antes del 1 de octubre y nos lanzamos a por todas", cuenta. Aquello derivó en una producción maratoniana: tres temas grabados en directo en un solo día, cada uno con su videoclip correspondiente. "Fue una empresa ambiciosa, pero ha dado al disco una fuerza increíble". Entre los temas grabados destacan colaboraciones con Los Funquillos, Antonio Carmona y una balada íntima titulada La Niña de las Quimeras.

La experiencia no solo dejó tres videoclips, sino una energía que impregnó el espíritu del disco. "Cuando trabajas contra reloj pero en un sitio tan mágico, ocurre algo especial. Los temas salieron con una intensidad distinta".

"Mi esencia se mantiene, aunque yo cambie como persona"

Después de casi dos décadas de carrera, Nolasco reconoce que ha atravesado múltiples etapas sonoras. Desde su debut en 2006 con 'Como te dé la gana', cada disco ha explorado territorios nuevos. "Cada trabajo ha sonado distinto. Me gusta confrontar mi música, buscar sonoridades y vestimentas diferentes", explica. Sin embargo, hay un valor que nunca ha perdido: la fidelidad a la esencia y al directo. "La canción tiene que poder defenderse en un escenario. Por eso cuido que la producción no cree mundos irreproducibles".

También reflexiona sobre el vínculo entre la evolución personal y la artística: "Cuando cambias como persona, cambias como músico. Van de la mano".

"La música no ha parado de transformarse desde que empecé"

Su carrera ha coincidido con uno de los mayores cambios en la historia de la música: la digitalización y la irrupción de las redes sociales. Entró en el sector en 2006, en plena crisis de la industria, y fue testigo de cómo YouTube, primero, y las redes después, democratizaron la creación artística. "Un chaval en su casa puede viralizarse. Eso antes era impensable", reflexiona.

Aunque reconoce el valor de esa democratización, también cuestiona el consumo acelerado que exige un single cada dos meses. "No me gusta la idea de que se deje de hacer discos. Yo creo en los discos como obras completas". Aun así, ha encontrado una forma de convertir esa presión en ventaja: "Voy a desgranar mi disco single a single. Como no hago temas de relleno, me viene fenomenal: los once temas llevarán videoclip".

Sobre las redes, mantiene un equilibrio personal: "Renegaba de ellas. Ahora me comunico, pero a mi manera. No me gusta la superficialidad. Prefiero publicar mensajes profundos, poesía, reflexiones".

"Yo no soy mitómano: las colaboraciones nacen de la química, no de las listas"

Nolasco ha trabajado con artistas como Antonio Carmona, cuya presencia en 'Henko' surgió de manera natural. "Antonio es exquisito en todo. Es luz. Trabajar con él es facilísimo", asegura.

En todo caso, Nolasco reconoce que no tiene una lista de colaboraciones soñadas en su carrera porque cree que deben nacer de la conexión personal y artística: "Lo que me traiga la vida será lo que me convenga".

"El premio para mí es dedicarme a lo que me dedico"

A diferencia de otros artistas, no aspira a premios ni a la fama como fin. Su visión es firme: "Los galardones no me interesan. No alimentan el alma". Para él el verdadero premio es crear: "Algo que no existía antes, de pronto existe porque tú lo has inventado. Eso es un milagro".

Su carrera independiente le ha permitido avanzar a su ritmo, construyendo su propio estudio de grabación y alcanzando metas que nunca imaginó. "Yo voy pensando en las cosas y voy a por ellas. Y me salen".

Un futuro centrado en 'Henko' y una gira potente

Ahora mismo, Nolasco está ultimando detalles de su futuro disco, 'Henko', que verá previsiblemente la luz en 2026: "Llevamos más de un año con él. Quiero que su diseño esté en consonancia con lo que contiene", explica.

Antes del lanzamiento, realizará un viaje para "resetear" y volver con energía renovada para una gira que pasará por Madrid (Sala Galileo), Sevilla, Barcelona y Córdoba. "El objetivo es simple: que la estética acompañe la profundidad del disco y salir con fuerza para una gira muy potente".