Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Luto en el mundo de la televisión. El popular periodista y promotor turístico Mario Ureña, de 50 años, muy popular en el ámbito mediático de República Dominicana, ha muerto tras desplomarse en pleno directo cuando estaba siendo entrevistado en el programa 'El café de diario 55' emitido en el canal Super TV 55.

#LaÚltimaYNosVamos | En pleno programa de televisión, murió el dirigente gremial de transporte, Mario Ureña, en República Dominicana. Tenía 50 años y sufrió un infarto mientras participaba como invitado en un programa del canal Super TV 55:@nacholozano #NoticiasConNachoLozano pic.twitter.com/fhHVO2qQyh — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 4, 2025

Ureña había acudido al programa para hablar sobre asuntos locales, cuando repentinamente empezó a sentirse mal y cayó al suelo ante la sorpresa del presentador del espacio y el equipo técnico. La cadena se vio obligada a interrumpir las emisiones de inmediato, mientras que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por reanimarlo.

Sale a la luz la causa de la muerte: conmoción entre los telespectadores

Todos los datos relacionados con el repentino fallecimiento de Mario Ureña en pleno directo apuntan a que sufrió un infarto fulminante. Los hechos quedaron reflejados ante la cámara y el momento empezó a viralizarse en redes sociales, ya que muchos usuarios empezzaron a mostrar su consternación por la dureza de las imágenes.

La noticia ha generado gran impacto en República Dominicana, donde compañeros, conocidos y autoridades locales han lamentado su muerte. El fallecido era una persona muy implicada en los asuntos públicos del país y su pérdida ha sido recibida con gran expectación