Los Replicantes
Buscar

Televisión

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Mario Ureña se desplomó en pleno directo durante una intervención como tertuliano en un programa de televisión.

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo
Muerte de Mario Ureña en directo Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Diciembre 2025 17:14 (hace 6 horas)

Luto en el mundo de la televisión. El popular periodista y promotor turístico Mario Ureña, de 50 años, muy popular en el ámbito mediático de República Dominicana, ha muerto tras desplomarse en pleno directo cuando estaba siendo entrevistado en el programa 'El café de diario 55' emitido en el canal Super TV 55.

Vídeos Los Replicantes

Ureña había acudido al programa para hablar sobre asuntos locales, cuando repentinamente empezó a sentirse mal y cayó al suelo ante la sorpresa del presentador del espacio y el equipo técnico. La cadena se vio obligada a interrumpir las emisiones de inmediato, mientras que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por reanimarlo.

Sale a la luz la causa de la muerte: conmoción entre los telespectadores

Todos los datos relacionados con el repentino fallecimiento de Mario Ureña en pleno directo apuntan a que sufrió un infarto fulminante. Los hechos quedaron reflejados ante la cámara y el momento empezó a viralizarse en redes sociales, ya que muchos usuarios empezzaron a mostrar su consternación por la dureza de las imágenes.

La noticia ha generado gran impacto en República Dominicana, donde compañeros, conocidos y autoridades locales han lamentado su muerte. El fallecido era una persona muy implicada en los asuntos públicos del país y su pérdida ha sido recibida con gran expectación

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

Gira mundial 'Lux Tour' de Rosalía: fechas, conciertos programados y entradas

Gira mundial 'Lux Tour' de Rosalía: fechas, conciertos programados y entradas

Alerta sanitaria: retiran este popular antidepresivo de las farmacias por riesgo

Alerta sanitaria: retiran este popular antidepresivo de las farmacias por riesgo

Cuándo se cobra el paro en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Cuándo se cobra el paro en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Muere el tertuliano Mario Ureña en plena emisión en directo

Nolasco: "La primera vez que toqué 'Mi historia entre tus dedos' ya sonaba a mí"

Nolasco: "La primera vez que toqué 'Mi historia entre tus dedos' ya sonaba a mí"

Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud

Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud