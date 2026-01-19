Muere la modelo e influencer japonesa Aoi Fujino a los 27 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La modelo e influencer japonesa Aoi Fujino ha muerto a los 27 años el pasado 5 de enero, según ha informado un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Fujino era muy conocida en redes sociales por compartir sus rutinas y sesiones de modelaje, con más de 70.000 seguidores en la plataforma. En 2023 había comunicado su diagnóstico de rabdomiosarcoma, un tipo raro y agresivo de cáncer de los tejidos blandos.

La influencer anunció su retiro de las plataformas el pasado 31 de enero, con una emotiva carta que compartió en Instagram. En dicha misiva, agradecía el apoyo recibido por todos sus seguidores durante los últimos cinco años.

La modelo e influencer Aoi Fusion ha muerto a los 27 años Instagram @in_oooo

Aoi Fujino escribió que se sentía triste por la forma en la que había tenido que abandonar su presencia en internet y explicó que su salud había empeorado desde su regreso a su ciudad natal en julio.

Una labor por la visibilidad

Aoi Fujino visibilizó su enfermedad en redes sociales para concienciar y dar a conocer la realidad de los pacientes. En enero de 2023 fue diagnosticada tras haber presentado la pérdida parcial de audición en su oído derecho. Tras una cirugía de biopsia, se confirmó que el tumor era maligno e inició un tratamiento de quimioterapia.

A pesar de que se ausentó de los eventos públicos después de recibir su diagnóstico, regresó brevemente a mediados de 2024 para participar en un evento de tarjetas coleccionables y planeó retomar su actividad como creadora de contenido, aunque su enfermedad avanzó con rapidez.

Después de haber conocido la noticia sobre su fallecimiento, sus seguidores en redes sociales se han mostrado totalmente consternados. Muchos usuarios han lamentado el fallecimiento y han enviado mensajes de despedida.