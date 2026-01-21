Muere la influencer Dulce Enríquez a los 23 años durante un viaje con un político

Luto en las redes sociales. La conocida influencer y maquilladora mexicana Dulce Enríquez ha muerto a los 23 años tras haber permanecido hospitalizada durante diez días por las graves lesiones derivadas de un accidente de tráfico.

Los trágicos hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en los Valles Centrales de Oaxaca (México). La joven viajaba en un vehículo que sufrió una salida de la vía y posterior vuelco, lo que derivó en un desenlace fatal.

La influencer Dulce Enríquez se desplazaba en un todoterreno junto al presidente municipal de Santa Maria Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un tercer ocupante que desempeñaba funciones de escolta.

La influencer Dulce Enríquez ha muerto a los 23 años Instagram @dulce_enriquez5

El vehículo en el que todos viajaban, un Toyota Sequoia de color beige, se precipitó por un barranco de alrededor de 50 metros tras salirse de una carretera por circunstancias que todavía no se han esclarecido.

Hospitalizada: falleció en pleno ingreso

Después del accidente, los tres ocupantes del vehículo fueron evacuados rápidamente a un centro hospitalario para ser atendidos de urgencia. El parte médico inicial de Dulce Enríquez reflejaba un traumatismo craneoencefálico y multitud de lesiones de gravedad, por lo que fue internada en la unidad de cuidados intensivos.

Durante los días posteriores al suceso, su estado fue empeorando y se tornó crítico, por lo que requirió atención médica constante. Sin embargo, no logró superar las secuelas del siniestro y finalmente falleció.

La Fiscalía de Oaxaca ha abierto ahora una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Las diligencias se centran en conocer la identidad de la persona que conducía el vehículo, si era el presidente o el escolta que viajaba con ellos.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido conclusiones sobre las causas del accidente, ya que sigue siendo investigado. La Fiscalía ha señalado que se están recabando testimonios y pruebas técnicas para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.