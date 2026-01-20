Los Replicantes
Muere el diseñador Valentino: quién es Giancarlo Giammetti, su socio y amante

El diseñador italiano ha muerto a los 93 años y el foco se dirige a Giancarlo Giammetti, el hombre que compartió su vida y construyó su imperio.

El diseñador Valentino y su pareja Giancarlo Giammetti Foto: Instagram @giancarlogiammetti
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Enero 2026 09:35 (hace 2 horas)

El mundo de la moda llora la pérdida del diseñador Valentino Garavani, el legendario creador italiano que falleció el lunes a los 93 años en su residencia de Roma rodeado de sus seres queridos, según ha confirmado la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Su legado creativo marcó décadas de alta costura y elevó a la moda italiana a la cúspide internacional.

Sin embargo, detrás del genio creativo de Valentino hubo otra figura igualmente fundamental en su vida y carrera: Giancarlo Giammetti, su socio, confidente y compañero de vida durante más de seis décadas. Este artículo explora no solo la noticia del fallecimiento de Valentino, sino quién es Giancarlo Giammetti y qué papel jugó en la historia de uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI.

Giancarlo Giammetti: el cerebro detrás del imperio Valentino

El diseñador Valentino compartió su vida con Giancarlo Giammetti Instagram @giancarlogiammetti

Giancarlo Giammetti no era simplemente el socio comercial de Valentino Garavani; fue su compañero de vida desde que se conocieron en 1960 en un café de la Via Veneto en Roma, un encuentro que encendió una alianza destinada a cambiar la historia de la moda.

Mientras Valentino aportaba su visión estética y su sensibilidad para el diseño, Giammetti se encargó de los asuntos empresariales, manejando la expansión, la estrategia comercial y las relaciones con clientes y celebridades globales. Su papel fue tan decisivo que muchos analistas describen la marca Valentino como un producto de una simbiosis casi perfecta entre creatividad y gestión.

Una relación más allá del trabajo

La pareja formó una dupla que se extendió a todo tipo de ámbitos Instagram @giancarlogiammetti

Aunque su relación romántica fue más intensa en los primeros años —durante aproximadamente una década—, lo que realmente definió su vínculo fue una amistad profunda, una convivencia creativa y una complicidad inquebrantable que persistió incluso después de que su relación amorosa terminara. A pesar de no vivir juntos de manera tradicional en las últimas décadas, su conexión personal y profesional no se disolvió nunca.

Valentino mismo llegó a describir la experiencia de compartir la vida con Giammetti como algo que no puede definirse con palabras, una declaración que revela la profundidad de un vínculo que trascendía lo cotidiano.

Una dupla legendaria en la moda

El diseñador Valentino compartió su vida con Giancarlo Giammetti Instagram @giancarlogiammetti

Juntos, Valentino y Giammetti construyeron una marca que vistió desde realeza y primeras damas hasta estrellas de cine de Hollywood, transformando la alta costura en un fenómeno cultural global. La casa Valentino se convirtió en sinónimo de elegancia clásica, innovación y opulencia refinada.

Su historia de colaboración también quedó plasmada en el documental 'Valentino: The Last Emperor' (2008), que recogía no solo la carrera profesional, sino la dinámica humana y personal entre ambos.

El legado continúa

Con la muerte de Valentino, Giammetti queda como guardián de la memoria y del legado creativo de uno de los diseñadores más grandes de todos los tiempos. La fundación que ambos crearon sirve como custodio de archivos, visión filantrópica y referente para futuras generaciones del mundo del estilo.

En un momento de duelo para la moda internacional, la figura de Giancarlo Giammetti emerge no solo como el compañero inseparable de Valentino, sino como un arquitecto silencioso de una marca que redefinió la elegancia moderna. Su historia conjunta es una de complicidad, respeto mutuo y una pasión compartida que trascendió las fronteras del glamour para convertirse en legado cultural.

