Muere el chef Mikel Bustinza a los 67 años

Luto en el mundo de la gastronomía. El chef Mikel Bustinza, del restaurante Horma Ondo, de Larrabetzu (Vizcaya) ha muerto a los 67 años tras haber sufrido un accidente de tráfico en Amorebieta.

El cocinero español murió tras haber chocado su vehículo contra un camión, según ha confirmado oficialmente el Departamento de Seguridad del País Vasco a la agencia Europa Press.

El accidente se produjo a las 13:50 horas de este martes, 20 de enero, en la carretera Bi-3334, en la localidad de Amorebieta, en el sentido que va hacia Cantabria. La Ertzaintza se personó en el lugar de los hechos, al igual que varias ambulancias y bomberos de Bizkaia, que trataron de reanimar a Mikel Bustinza sin éxito, ya que su cuerpo había permanecido atrapado dentro del vehículo.

La policía autonómica del País Vasco ya ha iniciado las labores de investigación para describir todas las circunstancias en las que se produjo este accidente, que paralizó por completo el tránsito durante horas.

La despedida de su restaurante: Horma Ondo

El restaurante Horma Ondo nació, al igual de Mikel Bustinza, en el caserío Bernagoitia, un espacio destacado porque ya es un restaurante con un sol Repsol y un Premio al Mejor asador de carne de España.

El establecimiento ha querido recordar la figura de Mikel, que convirtió el lugar en un espacio de restauración de éxito junto a su madre, reconvirtiéndolo desde un bar tradicional a un gran asador.

"De corazón, gracias. Gracias por estar, por cada mensaje, cada gesto y cada palabra de cariño. Nos quedamos con él. Con su manera de ser, de trabajar y de vivir. Con todo lo que nos enseñó y que hoy nos ayuda a seguir. Mikel, beti gogoan", ha escrito el restaurante en un comunicado en redes sociales.