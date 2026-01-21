Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere el chef Mikel Bustinza a los 67 años

La muerte del cocinero vasco ha generado gran conmoción en todo el ámbito de la restauración en España.

Muere el chef Mikel Bustinza a los 67 años
El chef Mikel Bustinza del restaurante Horma Ondo Foto: Horma Ondo
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

21 Enero 2026 18:14 (hace 6 horas)

Luto en el mundo de la gastronomía. El chef Mikel Bustinza, del restaurante Horma Ondo, de Larrabetzu (Vizcaya) ha muerto a los 67 años tras haber sufrido un accidente de tráfico en Amorebieta.

Vídeos Los Replicantes

El cocinero español murió tras haber chocado su vehículo contra un camión, según ha confirmado oficialmente el Departamento de Seguridad del País Vasco a la agencia Europa Press.

El accidente se produjo a las 13:50 horas de este martes, 20 de enero, en la carretera Bi-3334, en la localidad de Amorebieta, en el sentido que va hacia Cantabria. La Ertzaintza se personó en el lugar de los hechos, al igual que varias ambulancias y bomberos de Bizkaia, que trataron de reanimar a Mikel Bustinza sin éxito, ya que su cuerpo había permanecido atrapado dentro del vehículo.

La policía autonómica del País Vasco ya ha iniciado las labores de investigación para describir todas las circunstancias en las que se produjo este accidente, que paralizó por completo el tránsito durante horas.

La despedida de su restaurante: Horma Ondo

El restaurante Horma Ondo nació, al igual de Mikel Bustinza, en el caserío Bernagoitia, un espacio destacado porque ya es un restaurante con un sol Repsol y un Premio al Mejor asador de carne de España.

El establecimiento ha querido recordar la figura de Mikel, que convirtió el lugar en un espacio de restauración de éxito junto a su madre, reconvirtiéndolo desde un bar tradicional a un gran asador.

"De corazón, gracias. Gracias por estar, por cada mensaje, cada gesto y cada palabra de cariño. Nos quedamos con él. Con su manera de ser, de trabajar y de vivir. Con todo lo que nos enseñó y que hoy nos ayuda a seguir. Mikel, beti gogoan", ha escrito el restaurante en un comunicado en redes sociales.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Contenidos que te pueden interesar
Muere el chef Mikel Bustinza a los 67 años

Muere el chef Mikel Bustinza a los 67 años

Omar Montes lanza su primer restaurante en Madrid: carta y precios

Omar Montes lanza su primer restaurante en Madrid: carta y precios

Detenida una universitaria de Sevilla por quemar viva y asesinar a la mujer que la acogía

Detenida una universitaria de Sevilla por quemar viva y asesinar a la mujer que la acogía

Quién es Jesús Saldaña: el cardiólogo muerto en Adamuz que iba a casarse en verano

Quién es Jesús Saldaña: el cardiólogo muerto en Adamuz que iba a casarse en verano

Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

Muere la influencer Dulce Enríquez a los 23 años durante un viaje con un político

Muere la influencer Dulce Enríquez a los 23 años durante un viaje con un político

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Alerta AEMET: llega nieve a Madrid en esta fecha

Alerta AEMET: llega nieve a Madrid en esta fecha