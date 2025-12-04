Muere brutalmente decapitado el influencer PKR Blogger a los 18 años

Luto en las redes sociales. El popular influencer indio Prince Patel ha muerto brutalmente decapitado durante un accidente de moto. Conocido en internet como PKR Blogger, sufrió un fuerte choque de carácter violento cuando circulaba a 140 km/h en la localidad de Gujarat.

El joven de 18 años no portaba casco en el momento del impacto, a pesar de la elevada velocidad con la que estaba circulando con su moto KTM Duke. Por este motivo, sufrió heridas de extrema gravedad que provocaron su muerte de inmediato.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del accidente. El joven descendía un tramo elevado a alta velocidad cuando, repentinamente, perdió el control. La motocicleta se estrelló entonces contra la mediana de la carretera, generando un fuerte impacto que provocó la separación de la cabeza y el cuerpo por la fuerza del golpe.

Surat witnessed a horrifying accident on Tuesday morning when 18-year-old social media influencer Prince Patel, popularly known as PKR Blogger, lost his life in a high-speed motorcycle crash. The incident took place on Udhna-Magdalla Road, near the Great Liner Bridge off... pic.twitter.com/DzoZid4HJS — IndiaToday (@IndiaToday) December 2, 2025

Las autoridades han podido confirmar que Patel, de 18 años, circulaba a una velocidad sensiblemente superior a la permitida y que no portaba casco en el momento del accidente. Los servicios de emergencia que se desplazaron hasta la zona solo pudieron certificar su fallecimiento.

Conmoción en redes sociales

Prince Patel era muy activo en redes sociales, donde era conocido como PKR Blogger. En plataformas como Instagram o TikTok había construido toda una comunidad de seguidores publicando contenidos relacionados con motociclismo, rutas o consejos destinados a principiantes.

El popular influencer Prince Pattel ha muerto a los 18 años RRSS

La motocicleta, a la que habitualmente llamaba 'Laila', aparecía recurrentemente en sus publicaciones en redes sociales, donde compartía todo tipo de recorridos y reflexiones personales con las que había logrado un crecimiento rápido en popularidad.

Dada la gravedad del caso, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer todos los factores que pudieron estar implicados en el accidente, incluyendo la velocidad en el momento del descenso, las condiciones de la vía y los motivos exactos de la pérdida de control del vehículo. El objetivo prioritario es evitar que este tipo de situaciones puedan volver a repetirse.