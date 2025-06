Sale a la luz el mensaje de Maribel Vilaplana a Mazón en la DANA: "No me metas en un lío"

Salen a la luz nuevos detalles sobre la comida del presidente valenciano, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. Un encuentro que se extendió durante varias horas en plena alerta meteorológica, sin que se enviaran avisos de emergencia a la población y por el que Mazón se presentó tarde en el Cecopi.

Una comida por la que Carlos Mazón ha sido preguntado en repetidas ocasiones. Primero la negó, después afirmó que se trataba de un encuentro con empresarios que le desmintieron y finalmente reconoció que le estaba ofreciendo la presidencia de la televisión pública autonómica, À Punt

En todo caso, todavía hay detalles que no están claros sobre la actuación de Mazón. Por ejemplo, por qué se extendió aquel encuentro durante tanto tiempo o qué hizo exactamente entre la salida de la comida y su llegada al Cecopi, hasta dos horas de diferencia.

El mensaje de Maribel Vilaplana a Carlos Mazón en plena DANA

En mitad de la polémica, El Diario ha publicado los detalles de la conversación telefónica que ambos mantuvieron a última hora de la tarde del 29 de octubre, en plena DANA. La periodista estaba asustada al comprobar las inundaciones y sus efectos en los municipios valencianos.

"He visto lo que pasa, no me metas en un lío", fue lo que le reclamó según el citado medio. Ambos mantuvieron un encuentro de trabajo que había solicitado el presidente valenciano y permanecieron desconectados hasta que a las 17:37 horas llamó a la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, como aparece reflejado en el registro de llamadas presentadas ante la juez de Catarroja que está investigando las 227 muertes por la DANA.

La actuación de Carlos Mazón en plena DANA sigue generando controversia GVA

Por el momento, esta jueza ha rechazado la citación de Maribel Vilaplana como testigo. El presidente autonómico está aforado y solo podría ser juzgado ante el Supremo, por lo que la investigación solo se puede centrar en la gestión pero no se puede desplazar el objeto hacia él.

La resolución judicial señala que la ex consellera Salomé Pradas, imputada en la causa, "hizo expresa referencia en su declaración a que mantuvo comunicación, en ocasiones lo intentó, con la duración que se desprende del registro de llamadas aportado, con el president de la Generalitat". Sin embargo, la citación de Vilaplana solo se podría relacionar con la localización y cómo actuó Carlos Mazón aquella jornada.

El único lugar en el que Vilaplana sí podría tener que dar explicaciones sobre lo que ocurrió aquella jornada es la comisión de investigación de la DANA. En ella, PSOE y Compromís han pedido que sea citada, junto al dueño de El Ventorro, para aclarar la actuación del presidente valenciano. Entre los detalles más sustanciales, declaran que es fundamental conocer sus horas de entrada y salida, así como si realmente estuvo comiendo.