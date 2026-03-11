Política

Ingresado Koldo García tras sufrir un golpe con una pesa de 25 kilos en prisión

El ex asesor de José Luis Ábalos imputado por corrupción tuvo que ser asistido por los sanitarios de la cárcel de inmediato.

Koldo García Foto: Captura
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Marzo 2026 12:51 (hace 10 horas)

El ex asesor Koldo García, imputado en la trama de amaños de contratos públicos en el seno del Ministerio de Transportes junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha sido intervenido tras sufrir un incidente en el gimnasio con una pesa de 25 kilos.

Vídeos Los Replicantes

Como consecuencia de este incidente, García perdió el conocimiento y tuvo que permanecer durante varias horas en observación en la enfermería penitenciaria. Los funcionarios de la prisión sospechan que Koldo llegó a golpearse a propósito, según publica el diario El Español de fuentes internas.

Citado por la justicia

Koldo García está citado para comparecer en la Comisión de Investigación sobre la licitación de obras públicas en el Parlamento de Navarra. Se prevé que realice su declaración a través de videoconferencia tras haber recibido la comunicación en la que se desaconseja que salga del centro penitenciario.

Los abogados de Koldo García han comunicado que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar, para evitar cualquier posible consecuencia en su situación procesal, ante la causa especial que sigue en el Tribunal Supremo.

El llamado caso Koldo investiga la presunta participación del ex asesor de José Luis Ábalos en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas, inicialmente, a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia y, posteriormente, a adjudicaciones de obra pública.

Las conversaciones que aparecen registradas en los informes policiales apelan. presuntas contraprestaciones económicas asociadas a adjudicaciones concretas, sobre todo a la empresa Acciona Construcción. Entre otras obras, se analiza la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate.

