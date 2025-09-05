Los Replicantes
Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

El diseñador italiano, Giorgio Armani, ha fallecido este jueves dejando un legado en el mundo de la moda y una gran fortuna para sus herederos.

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa
Giorgio Armani Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

05 Septiembre 2025 13:45 (hace 20 minutos)

Fue este jueves 4 de septiembre cuando el icónico diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años. Este suceso marca un antes y un después en el mundo de la moda, se cierra una larga época llena de lujo a nivel mundial.

Vídeos Los Replicantes

Italia, su país natal, está conmocionada, todas las portadas de los diarios anunciaban este trágico hecho y Milán ha declarado un día de luto que será el próximo lunes. También se está especulando con la herencia: ¿Cómo se repartirá la gran fortuna del gran empresario?

Herederos

Se sabe que el empresario no tiene hijos, por lo que naturalmente no tiene herederos directos. Lo que sí tiene son tres sobrinos: Silvana y Roberta por parte de su hermano Sergio, fallecido hace años, y Andrea que es el hijo de su hermana Rosanna. Estos tres se sentarán en el consejo de administración de su gran empresa junto con la pareja sentimental de Armani, Leo Dell'Orco y otro empresario Federico Marchetti, fundador de la empresa Yoox.

Se desconoce la cantidad que recibirá cada uno. Armani tenía una especial afinidad con su pareja y con Silvana, por lo que se deduce que ellos ingresarán una cantidad mayor que el resto y posiblemente gestionarán la empresa del diseñador. En su propio libro autobiográfico, 'Por Amor', publicado en 2022 afirmaba: "Leo y Silvana son mis lugartenientes en el estilo".

Este proceso no se sabe si se hará de manera pacífica o surgirán conflictos, lo que sí se sabe es que la fortuna del diseñador es muy grande, Armani era la cuarta persona más rica de Italia. Con una fortuna de 13.000 millones de euros y una gran empresa de moda.

La guerra por quedarse con la empresa podría existir porque a diferencia de otros diseñadores como Gucci que se retiraron antes y cedieron sus empresas, Armani no quiso dejar de trabajar en aquello que había creado y amaba: "Todos me dicen que me retire y disfrute de los frutos de lo que he construido, pero yo digo que no... absolutamente no", afirmaba en una entrevista para un diario en 2023.

