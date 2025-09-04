Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani ha muerto a los 91 años. Así lo ha anunciado el grupo Armani en un comunicado este 4 de septiembre.

"ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros", indicaba el escrito que ha publicado la empresa.

Referente en la moda

Giorgio Armani se consolidó como un nombre imprescindible en el ámbito de la moda. Durante años creó un estilo de vida y una visión del mundo que se extendió a todas sus colecciones, siendo un referente en el sector. Su empresa fue creciendo con paciencia y se consolidó como un referente con sede en Milán, su amada ciudad.

Armani era un símbolo de la elegancia y la modernidad en el vestido italiano. El diseñador combinó además su faceta como creativo con sus grandes habilidades como empresario, con una sociedad que facturaba unos 2.300 millones de euros anuales.