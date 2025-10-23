Hay vehículos que no pagan peaje en las autovías de la Unión Europea: ¿cuáles son?

Vivimos en un mundo en el que la contaminación es un tema preocupante, por eso, la Unión Europea ha lanzado una medida que favorece al medio ambiente con la reducción de emisiones de CO2, una norma que incumbe a los camiones, pero solo hasta 2031, de momento.

¿Qué medida es?

La Unión Europea permitirá a los camiones que sean eléctricos de cero emisiones circular de manera gratuita por las autopistas europeas hasta el 20 de junio de 2031. Así, se favorece al transporte sostenible. Esta norma ya estaba impuesta, pero se ha ampliado porque finalizaba en diciembre de 2025.

La medida es una cuestión de Europa y cada país miembro puede decidir cómo la aplica, es decir, pueden decidir si la aplican de manera total o solo por algunas de las autovías con peajes. En la actualidad, solo dos países aplican la medida al completo, diez ofrecen descuentos y quince no aportan ningún beneficio; como es el caso de España, que cobra lo mismo a un camión eléctrico que a uno contaminante.

"Señal de compromiso con la neutralidad de carbono" es lo que sostiene la medida y pretende que sea una señal para que aumente la cantidad de camiones eléctricos y disminuya los de diésel. Esta noticia ha sido bien acogida por los Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA) que la consideran de vital relevancia para favorecer la transición ecológica del trasporte.

ACEA informa de que la Unión Europea quiere que circulen por las carreteras vehículos pesados que sean eléctricos, hablan de porcentajes y es que pretenden que el 35 % de estos vehículos estén activos para el 2030, siendo que ahora contamos con una cifra del 3,5 %.