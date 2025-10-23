Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Hay vehículos que no pagan peaje en las autovías de la Unión Europea: ¿cuáles son?

Una medida sostenible y que favorece al medio ambiente se prolonga hasta el 2030 gracias a la Unión Europea.

Hay vehículos que no pagan peaje en las autovías de la Unión Europea: ¿cuáles son?
Camión eléctrico Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

23 Octubre 2025 13:38

Vivimos en un mundo en el que la contaminación es un tema preocupante, por eso, la Unión Europea ha lanzado una medida que favorece al medio ambiente con la reducción de emisiones de CO2, una norma que incumbe a los camiones, pero solo hasta 2031, de momento.

Vídeos Los Replicantes

¿Qué medida es?

La Unión Europea permitirá a los camiones que sean eléctricos de cero emisiones circular de manera gratuita por las autopistas europeas hasta el 20 de junio de 2031. Así, se favorece al transporte sostenible. Esta norma ya estaba impuesta, pero se ha ampliado porque finalizaba en diciembre de 2025.

La medida es una cuestión de Europa y cada país miembro puede decidir cómo la aplica, es decir, pueden decidir si la aplican de manera total o solo por algunas de las autovías con peajes. En la actualidad, solo dos países aplican la medida al completo, diez ofrecen descuentos y quince no aportan ningún beneficio; como es el caso de España, que cobra lo mismo a un camión eléctrico que a uno contaminante.

"Señal de compromiso con la neutralidad de carbono" es lo que sostiene la medida y pretende que sea una señal para que aumente la cantidad de camiones eléctricos y disminuya los de diésel. Esta noticia ha sido bien acogida por los Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA) que la consideran de vital relevancia para favorecer la transición ecológica del trasporte.

ACEA informa de que la Unión Europea quiere que circulen por las carreteras vehículos pesados que sean eléctricos, hablan de porcentajes y es que pretenden que el 35 % de estos vehículos estén activos para el 2030, siendo que ahora contamos con una cifra del 3,5 %.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  7. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  8. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
  9. Sale a la luz la "insoportable" relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ante su ruptura
  10. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
Artículos relacionados
El Gobierno plantea instalar peajes para acceder a las zonas de bajas emisiones de las ciudades que más contaminan

El Gobierno plantea instalar peajes para acceder a las zonas de bajas emisiones de las ciudades que más contaminan

Peaje en las autovías: ¿Tendré que pagar por ir a diario al trabajo?

Peaje en las autovías: ¿Tendré que pagar por ir a diario al trabajo?

El Gobierno del PP intentó aplicar el pago en las autovías que ahora critica

El Gobierno del PP intentó aplicar el pago en las autovías que ahora critica

Esto es lo que costará cada viaje si se aprueba la reforma del Gobierno sobre los peajes

Esto es lo que costará cada viaje si se aprueba la reforma del Gobierno sobre los peajes

Contenidos que te pueden interesar
Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'