Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Expectación en Inglaterra ante un sorprendente hallazgo. Una playa en la localidad de Eastbourne, al sureste del país, ha aparecido completamente inundada de patatas fritas y cebollas después de que varios contenedores de carga de, al menos, dos buques, hayan caído al mar a principios de mes.

Los hechos dieron lugar a una escena completamente inédita, que ha llevado a los residentes a colaborar en las labores de limpieza de la playa, que ha liderado la empresa de salvamento marítimo Brand Marine, encargada de recuperar el cargamento de alimentos refrigerados.

La playa apareció completamente repleta de patatas y cebollas Joel Bonnici

Los vecinos del municipio comenzaron la recogida de las cebollas envueltas en bolsas de plástico. Los contenedores de carga habían caído desde el buque por las inclemencias meteorológicas registradas a finales de 2025 y comienzos del mes.

"Parecía arena amarilla"

Los vecinos no han podido salir de su asombro al comprobar la escena. "No esperábamos ver patatas fritas y bolsas de patatas tiradas a lo largo de la playa. Desde lejos, parecía arena amarilla", ha declarado Joel Bonnici, residente de Eastbourne, en declaraciones a CNN.

Los voluntarios colaboraron en las labores de limpieza Joel Bonnici

Los voluntarios se han unido a las labores de limpieza masivamente, alegando que supone una tarea imprescindible en el cuidado del medio ambiente. Las autoridades municipales han agradecido todo el apoyo y la labor de los vecinos por dejar limpia la playa a la mayor brevedad posible.

El Consejo Municipal de Brighton y Hove ha cifrado en casi dos toneladas el total de desechos recogidos en la playa. "¡Es casi 4 veces más de lo que normalmente recogemos en esta época del año!", ha escrito en un comunicado en su perfil oficial de Facebook.