Los Replicantes
Buscar

Vida

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Los residentes y visitantes se han mostrado totalmente sorprendidos con el inaudito hallazgo en plena playa.

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación
Playa llena de patatas y cebollas en Eastbourne, Inglaterra Foto: Joel Bonnici
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Enero 2026 17:41 (hace 9 horas)

Expectación en Inglaterra ante un sorprendente hallazgo. Una playa en la localidad de Eastbourne, al sureste del país, ha aparecido completamente inundada de patatas fritas y cebollas después de que varios contenedores de carga de, al menos, dos buques, hayan caído al mar a principios de mes.

Vídeos Los Replicantes

Los hechos dieron lugar a una escena completamente inédita, que ha llevado a los residentes a colaborar en las labores de limpieza de la playa, que ha liderado la empresa de salvamento marítimo Brand Marine, encargada de recuperar el cargamento de alimentos refrigerados.

La playa apareció completamente repleta de patatas y cebollas
La playa apareció completamente repleta de patatas y cebollas Joel Bonnici

Los vecinos del municipio comenzaron la recogida de las cebollas envueltas en bolsas de plástico. Los contenedores de carga habían caído desde el buque por las inclemencias meteorológicas registradas a finales de 2025 y comienzos del mes.

"Parecía arena amarilla"

Los vecinos no han podido salir de su asombro al comprobar la escena. "No esperábamos ver patatas fritas y bolsas de patatas tiradas a lo largo de la playa. Desde lejos, parecía arena amarilla", ha declarado Joel Bonnici, residente de Eastbourne, en declaraciones a CNN.

Los voluntarios colaboraron en las labores de limpieza
Los voluntarios colaboraron en las labores de limpieza Joel Bonnici

Los voluntarios se han unido a las labores de limpieza masivamente, alegando que supone una tarea imprescindible en el cuidado del medio ambiente. Las autoridades municipales han agradecido todo el apoyo y la labor de los vecinos por dejar limpia la playa a la mayor brevedad posible.

El Consejo Municipal de Brighton y Hove ha cifrado en casi dos toneladas el total de desechos recogidos en la playa. "¡Es casi 4 veces más de lo que normalmente recogemos en esta época del año!", ha escrito en un comunicado en su perfil oficial de Facebook.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Hallan vida en un lugar insólito: sorpresa de un grupo de científicos

Hallan vida en un lugar insólito: sorpresa de un grupo de científicos

Hallan un gen expandiéndose en todo el mundo que transforma a las bacterias en incurables

Hallan un gen expandiéndose en todo el mundo que transforma a las bacterias en incurables

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Aparece el ranking de los países más inteligentes en 2025: ¿qué puesto tiene España?

Aparece el ranking de los países más inteligentes en 2025: ¿qué puesto tiene España?

Contenidos que te pueden interesar
Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King