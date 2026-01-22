Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Gran conmoción ante el hallazgo en plena vía pública del cuerpo sin vida de un hombre en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería). La Guardia Civil mantiene abierta una investigación y, por el momento, no se han aportado detalles sobre la identidad del fallecido.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 10:00 horas de este jueves, 22 de enero, después de que los vecinos comunicasen su presencia en un portal de la calle Júpiter, según recoge el diario ABC.

Los efectivos del 061 se desplazaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del hombre, como ha explicado el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía. Posteriormente, se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver, que tuvo lugar pasadas las 12:25 horas.

Se busca esclarecer la muerte

Las primeras pesquisas de los investigadores señalan que el cuerpo no presenta signos visibles de violencia, por lo que se descarta inicialmente la implicación de terceras personas.

La Guardia Civil mantiene una investigación activa Guardia Civil

En todo caso, se mantienen abiertas las pesquisas y se realizará un examen del cuerpo en el Instituto de Medicinal Legal (IML) para determinar cuál fue la causa exacta de la muerte de este hombre.

La Guardia Civil ha aclarado que no tiene relación con otro suceso que ocurrió en julio en la calle Blas Infante, también en el mismo barrio, donde se halló el cuerpo de otra persona en un punto de venta de drogas. En ese momento se detuvo a una persona por un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro.

El barrio de las 200 Viviendas es uno de los más conflictivos en el Poniente almeriense, con varios incidentes durante el año. Solo en diciembre de 2025, la Guardia Civil realizó alrededor de 450 actuaciones en la barriada.