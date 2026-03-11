Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

La expansión del Metro de Madrid vuelve a abrir un debate recurrente en la capital: el equilibrio territorial de las infraestructuras. Mientras el suburbano proyecta nuevas estaciones para grandes desarrollos urbanísticos del norte, numerosos barrios consolidados del sur siguen esperando una conexión directa.

El último ejemplo es el plan para llevar el metro a Madrid Nuevo Norte, el futuro distrito financiero que se levantará sobre los terrenos de Chamartín. El proyecto incluye nuevas estaciones para atender a miles de trabajadores y residentes.

Algo parecido ocurre con Valdebebas, donde la ampliación de la línea 11 prevé mejorar la conexión con el aeropuerto y con el intercambiador de Mar de Cristal.

Metro de Madrid se amplía en descampados del norte mientras abandona barrios consolidados del sur CC

La estrategia del Gobierno regional se basa en anticipar el transporte a los nuevos desarrollos urbanos. Pero mientras el metro se planifica para barrios que todavía están creciendo, hay zonas consolidadas con decenas de miles de vecinos que siguen sin estación.

Las Águilas: 50.000 vecinos a 20 minutos del metro

El barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina, es uno de los ejemplos más citados por asociaciones vecinales.

Con alrededor de 50.000 habitantes, el barrio sigue sin estación propia de metro pese a que la ampliación de la línea 11 pasará cerca de la zona.

Muchos vecinos deben caminar entre 15 y 20 minutos para llegar a la parada más cercana o utilizar autobuses saturados para acercarse al suburbano.

Las asociaciones vecinales llevan más de una década reclamando una estación y han organizado concentraciones y recogidas de firmas para exigir que el proyecto se modifique.

El Cañaveral: el barrio nuevo que crece sin metro

En el sureste de Madrid, El Cañaveral se ha convertido en uno de los desarrollos urbanísticos que más rápido crecen en la capital.

La población ya supera los 10.000 vecinos y sigue aumentando a medida que se construyen nuevas promociones de vivienda.

Sin embargo, el transporte público depende casi exclusivamente de autobuses y del coche. La estación de metro o cercanías más próxima queda a varios kilómetros.

Las asociaciones vecinales denuncian que el crecimiento del barrio se está produciendo sin infraestructuras de transporte acordes a la población prevista, que superará ampliamente los 20.000 habitantes.

Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros: el gran crecimiento del sureste sin metro

Los grandes desarrollos urbanísticos del sureste, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros, sumarán decenas de miles de viviendas en las próximas décadas.

Las previsiones urbanísticas hablan de más de 100.000 futuros residentes entre todos estos ámbitos.

Sin embargo, el metro sigue siendo solo una posibilidad a largo plazo. La Comunidad de Madrid ha planteado estudiar futuras conexiones, pero sin un calendario concreto.

Mientras tanto, el transporte dependerá principalmente del autobús o de estaciones ya existentes situadas a varios kilómetros.

Ensanche Sur de Alcorcón: 40.000 vecinos lejos de MetroSur

El Ensanche Sur de Alcorcón es uno de los mayores desarrollos residenciales del sur metropolitano.

Con más de 40.000 habitantes, el barrio se ha consolidado en la última década. Sin embargo, el metro no ha llegado a su interior.

Las estaciones de la Línea 12 (MetroSur) quedan a varios kilómetros para muchos residentes, que dependen del coche o de autobuses para desplazarse diariamente.

PAU-4 de Móstoles y Villafontana: barrios alejados del metro

En Móstoles, el crecimiento urbano ha generado nuevos barrios como el PAU-4, donde viven miles de vecinos sin estación de metro cercana.

Las demandas para ampliar la Línea 10 o mejorar las conexiones con MetroSur se han repetido durante años, pero el Gobierno regional ha descartado una ampliación a corto o medio plazo.

En barrios tradicionales como Villafontana, la distancia a las estaciones también obliga a depender del coche o del autobús para llegar al suburbano.

Parla: 130.000 habitantes sin metro

El caso más evidente es el de Parla, con más de 130.000 habitantes. La ciudad depende del tranvía de Parla y de la línea C-4 de Cercanías para conectar con Madrid.

Durante años se ha planteado una posible prolongación de MetroSur hasta el municipio, pero el proyecto nunca ha pasado de la fase de estudio.

Otros barrios olvidados en el mapa del metro

Más allá de estos casos conocidos, el mapa del transporte madrileño deja otros vacíos importantes. Entre los barrios que las asociaciones vecinales señalan con frecuencia aparecen:

En Madrid capital

Butarque (Villaverde)

Buenavista (Carabanchel)

Orcasitas y Orcasur (Usera)

San Fermín (Usera)

Rejas (San Blas-Canillejas)

Horcajo y Fontarrón (Moratalaz)

En muchos de estos barrios, la estación de metro más cercana se encuentra a más de 15 o 20 minutos andando, lo que obliga a depender del autobús para los desplazamientos diarios.

En municipios del sur

Perales del Río (Getafe)

Arroyo Culebro (Leganés)

Los Molinos (Getafe)

Sector III (Getafe)

En estos casos el metro no llega o lo hace de forma muy limitada, obligando a utilizar Cercanías o autobuses interurbanos.

Inversiones en zonas con menor densidad

Las críticas a la planificación del suburbano no se limitan a los proyectos actuales. Durante los años del boom inmobiliario, la Comunidad de Madrid impulsó el Metro Ligero Oeste, que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.

Aunque el sistema presta servicio a estos municipios, durante años fue criticado por su demanda inferior a la prevista en comparación con su coste de construcción.

Para muchas asociaciones vecinales del sur, estas decisiones reflejan una prioridad política que no siempre coincide con las zonas con mayor densidad de población.

La línea 11, la gran promesa... que no llegará a todos

La gran apuesta actual del suburbano es la transformación de la Línea 11 en una gran diagonal que atravesará Madrid de suroeste a nordeste.

El proyecto conectará barrios periféricos con nodos estratégicos como Atocha o Conde de Casal y se convertirá en uno de los grandes ejes de movilidad de la ciudad. Sin embargo, el trazado también ha generado polémica.

En barrios como Las Águilas el túnel pasará relativamente cerca, pero sin estación prevista, algo que para los vecinos simboliza un problema más profundo: grandes infraestructuras que atraviesan barrios populares sin detenerse en ellos.

La brecha de renta detrás del mapa del metro

El debate sobre el transporte en Madrid también tiene una dimensión social. Los distritos del norte de la capital concentran algunas de las rentas más altas de España. En zonas como Chamartín o Salamanca los ingresos medios superan ampliamente los 40.000 euros anuales por habitante.

En cambio, muchos barrios del sur presentan niveles muy inferiores. Distritos como Puente de Vallecas, Usera o Villaverde registran rentas medias muy por debajo de esas cifras, en algunos casos cerca de la mitad.

Urbanistas y asociaciones vecinales llevan años señalando que esta brecha económica también se refleja en el mapa del transporte público.

Más de medio millón de madrileños lejos del metro

Más allá de los proyectos concretos, el debate sobre el Metro de Madrid tiene una dimensión cuantitativa: cuántos ciudadanos viven realmente lejos de la red.

A partir de datos de población de los barrios afectados, más de medio millón de madrileños viven en zonas donde la estación más cercana queda a más de 15 o 20 minutos a pie o directamente no existe conexión con el suburbano

La cifra incluye barrios como Las Águilas, Butarque, Buenavista, Orcasitas, Orcasur o El Cañaveral, además de desarrollos del sureste como Los Ahijones, Los Berrocales o Valdecarros.

A ellos se suman municipios del sur metropolitano con cobertura limitada de metro, como Parla o barrios de Getafe, Leganés, Alcorcón y Móstoles alejados de las estaciones existentes.

El contraste es el que alimenta la polémica: mientras cientos de miles de vecinos viven a kilómetros de una estación, el suburbano se proyecta para nuevos desarrollos del norte que todavía están por construirse.

Un mapa que vuelve a abrir el mismo debate de siempre en Madrid: si el metro debe anticiparse a la ciudad que vendrá o atender primero a los barrios donde la gente lleva décadas esperando una parada.