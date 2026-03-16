Detenido Carlos Baño, presidente de Cámara de Comercio de Alicante, acusado de corrupción

La Policía Nacional ha detenido este viernes por la mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la gestión de los bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia durante 2022 y 2023.

La detención se produce a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en una investigación dirigida por Anticorrupción y desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Por el momento, las diligencias permanecen bajo secreto.

Desde el mediodía, los agentes están registrando la sede de la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme), donde se han intervenido documentos y material informático.

Qué eran los bonos consumo investigados

Los bonos consumo fueron una iniciativa para reactivar las compras en el pequeño comercio tras la pandemia. Envato

La causa gira en torno a los llamados bonos consumo, una campaña impulsada por la Diputación de Alicante para reactivar las compras en el pequeño comercio tras la pandemia.

El sistema permitía al consumidor pagar solo una parte del importe, mientras que la otra quedaba subvencionada con fondos públicos. Según El País, este programa movilizó 58 millones de euros en tres años y se aplicó en una veintena de municipios de la provincia entre 2022 y 2023.

El papel de Facpyme en la investigación

La investigación no se limita al nombre de Carlos Baño, sino que también pone el foco en Facpyme, la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante, que él mismo preside.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto fraude de subvenciones en la gestión de esas campañas y sitúa en el centro de las pesquisas a Nexo Alicante Retail SL, una sociedad creada por Facpyme para canalizar esa actividad.

Quién es Carlos Baño y desde cuándo preside la Cámara

Carlos Baño ocupa la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante desde el 29 de junio de 2022, fecha en la que fue elegido para un mandato de cuatro años. Antes ya formaba parte de la dirección de la entidad y, además de este cargo, compagina su actividad institucional con la presidencia de Facpyme, ahora también bajo el foco por el caso de los bonos consumo.

Consecuencias inmediatas tras la detención

La operación ha tenido efectos inmediatos en la agenda pública de Baño. Mientras la Policía Nacional mantenía abierto el registro en la sede de Facpyme, el presidente de la Cámara quedaba bajo custodia en el marco de una investigación dirigida por Anticorrupción y desarrollada por la UDEF. La causa permanece bajo secreto, por lo que todavía no se conocen todos los detalles del procedimiento.