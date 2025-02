La denuncia de Iker Casillas en redes: "No todo vale para ganar audiencia"

El ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, ha publicado este martes 4 de febrero en sus redes sociales un comunicado para denunciar los hechos "inadmisibles" que está sufriendo estos días sobre su vida privada con graves consecuencias personales para él.

En el documento publicado por el futbolista, ha definido distintos puntos en los que ha narrado la situación que vive en la actualidad. En el primer punto ha dicho: "Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías, quizá la mayor y de la que más orgulloso me siento, haya sido recibir un enorme cariño y apoyo por parte del público.

Sin embargo, también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi más estricta intimidad".

Casillas ha remarcado que nunca ha negociado con su vida privada y que siempre se ha mantenido alejado de los rumores y cotilleos. Hace 5 años que se retiró del mundo del fútbol y es consciente de que no se va a convertir en alguien "anónimo" pero Casillas si espera que pueda vivir una vida normal como cualquier otra persona de su edad.

Uno de los desencadenantes del comunicado de Iker Casillas

"A pesar de lo anterior, cada cierto tiempo mi nombre y mi imagen vuelven a ser cuestionados, mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o un 'recurso televisivo' más" dice el exfutbolista después de la entrevista de la actriz de contenido para adultos, Claudia Bavel, en 'Ni que fuéramos Shhh' en la cual ha hablado sobre su relación con el portero y los mensajes que se intercambiaban.

El portero mantiene en su comunicado que "No todo vale" en el momento de obtener un beneficio fácil a costa de alguien que ha luchado por la protección de su intimidad y que se ha ganado su fama por muchos años de trabajo y constancia.

Casillas ha resumido la situación como algo "insostenible" y ha dicho que no va a permitir más "intromisiones" en su vida privada, ni actuaciones que vulneren o menoscaben su honor como manera de protegerse así mismo y a las personas de su entorno.

El antiguo madridista ha cerrado su comunicado bajo la sentencia: "Por ello, y como ya vengo haciendo desde hace tiempo (con resultados favorables hasta la fecha), he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado".