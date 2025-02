La IA china DeepSeek denuncia ataques masivos y restringe el servicio

La irrupción de DeepSeek ha batido el mercado de la inteligencia artificial (IA), con una competencia frontal con Estados Unidos y el hundimiento de buques insignia como Nvidia. Con poco tiempo de vida es la herramienta más descargada en la App Store, pero se enfrenta ahora a la llegada de la competencia.

"Debido a ataques maliciosos a gran escala contra los servicios de Deepseek. El proceso de registro puede verse interrumpido", es el mensaje que la plataforma está lanzando en su herramienta. Desde ayer, lunes 27 de enero, está sufriendo fallos continuados en los enlaces de registro. Además, varias empresas han prohibido su descarga por cuestiones de seguridad.

Hay que recordar que el registro en la plataforma requiere de un correo electrónico, clave segura y código de verificación enviado en un plazo de 60 segundos. Pero dicho código no llega o lo hace tarde, por lo que no se pueden crear cuentas- Los usuarios ya registrados no experimentan problemas.

La compañía denuncia un ataque masivo que está impidiendo a la plataforma crecer, aunque todavía no ha identificado su origen. Los ataques se producen después de que la herramienta haya batido a líderes como ChatGPT, Gemini o Grok con un coste muy reducido y ofreciéndose con código abierto.

Los nervios se han puesto a flor de piel en Estados Unidos, puesto que el éxito de DeepSeek ha hecho temblar los cimientos de la industria de Sillicon Valley, que apuesta por inversiones masivas y proyectos cerrados. Frente a ello, DeepSeek ha logrado resultados con un gasto muy controlado y códigos abiertos.

La irrupción de DeepSeek sacude el mercado

El coste total de todo el desarrollo ha sido de 5,576 millones de dólares. A pesar de que a priori puede parecer una suma de dinero alta, está muy lejos de los 78 millones de dólares invertidos en GPT-4 o de los 191 millones de Gemini Ultra de Google.

Además, este modelo se ofrece con código abierto y ha logrado unos resultados perfectos en razonamientos lingüísticos o matemáticos, respondiendo además todas las preguntas en un idioma perfecto en español, superando en algunos casos a sus rivales líderes.

En concreto, supera a ChatGPT en categorías como comprensión del lenguaje, capacidad para responder preguntas complejas de nivel posgrado, análisis de la capacidad para resolver problemas de software del mundo real y sobresale en las pruebas de resolución de desafíos (MATH 500).

Sin embargo, uno de los principales problemas es la censura china y la adaptación a las premisas del régimen de Pekín. Entre otras cuestiones, la herramienta se bloquea, por ejemplo, cuando se le cuestiona sobre lo ocurrido en la plaza de Tiannamén en 1989. Primero duda sin ofrecer nada en concreto, después invita a preguntar sobre otra cuestión.

El gran éxito de DeepSeek abre ahora las puertas al futuro de la guerra entre Estados Unidos y China. Ambos países se sitúan ahora en una posición mucho más equilibrada, en una disputa que remonta en muchos casos a la carrera espacial de Estados Unidos y la URSS del siglo XX.

Sin embargo, la lección pone en duda el modelo cerrado de Silicon Valley y las inversiones estratosféricas de algunos proyectos. La experiencia china pone en valor el mantra que defiende que una inversión equilibrada permite obtener mejores resultados que el gasto de ingentes cantidades de dinero.

El gigante asiático tiene capacidad de competir en el precio, a diferencia de los desarrollos de Estados Unidos, que suponen el pago de costosas licencias. En todo caso, surge ahora la duda sobre si ambos sistemas podrán simplemente coexistir. No sería la primera vez, puesto que ya ha pasado con otras herramientas como Windows (sistema de código cerrado) y Linux (sistema de código abierto), pero la diferencia es que el crecimiento de DeepSeek nada tiene que ver en su relevancia con el pasado de Linux.