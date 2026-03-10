Economía

Cuándo se cobra la pensión en marzo de 2026: fechas en CaixaBank, BBVA, Santander...

Los bancos adelantan el pago de las pensiones en marzo de 2026: consulta el calendario por entidades y cuándo ingresará cada banco la mensualidad.

Jubilación
Adrián Parrondo

10 Marzo 2026 08:21 (hace 2 horas)

Los pensionistas españoles ya miran al calendario para conocer cuándo se cobra la pensión en marzo de 2026. Aunque la fecha oficial de pago la fija la Seguridad Social a comienzos del mes siguiente, la mayoría de entidades financieras adelantan el ingreso de la prestación unos días, permitiendo a millones de jubilados disponer antes de su dinero.

Este adelanto, habitual en el sistema bancario español, se realiza con fondos propios de las entidades. Gracias a ello, los pensionistas pueden planificar mejor sus gastos mensuales, especialmente en un contexto marcado por la revalorización de las prestaciones en 2026.

Las entidades bancarias habitualmente adelantan el pago de la pensión
Las entidades bancarias habitualmente adelantan el pago de la pensión

En marzo se abonará la mensualidad ordinaria, sin paga extra, ya que las gratificaciones extraordinarias se ingresan únicamente en junio y noviembre.

Calendario de pago de pensiones en marzo de 2026 por bancos

Las fechas de ingreso pueden variar ligeramente según la entidad financiera. En general, la mayoría de bancos concentra los pagos entre el 23 y el 25 de marzo. Este es el calendario previsto para marzo de 2026:

  • Bankinter: 23 de marzo
  • Unicaja: 23 de marzo
  • ImaginBank: 24 de marzo
  • CaixaBank: 24 de marzo
  • Banco Santander: 24 de marzo
  • Cajamar: 25 de marzo
  • Ibercaja: 25 de marzo
  • Banco Sabadell: 25 de marzo
  • BBVA: 25 de marzo
  • ING: 25 de marzo
  • Abanca: 25 de marzo
  • Openbank: 25 de marzo

    • Aunque estas fechas suelen cumplirse con bastante precisión, pueden variar ligeramente dependiendo de los procesos internos de cada banco o de festivos en el calendario.

    Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones

    La normativa establece que la Seguridad Social realiza el pago oficial entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente al que corresponde la prestación.

    Sin embargo, las entidades bancarias suelen adelantar el ingreso para facilitar liquidez a los pensionistas. Este sistema se ha consolidado en los últimos años y es uno de los motivos por los que muchos jubilados reciben el dinero antes de que finalice el mes en curso. En cualquier caso, el adelanto depende de la política de cada entidad y no es obligatorio.

    Qué pensiones se cobran en marzo

    Durante el mes de marzo se abonan las prestaciones habituales del sistema de la Seguridad Social, entre ellas:

  • Pensiones de jubilación
  • Pensiones de incapacidad permanente
  • Pensiones de viudedad
  • Pensiones de orfandad
  • Pensiones en favor de familiares

    • También se incluyen otras ayudas vinculadas al sistema de protección social, como determinadas pensiones no contributivas o prestaciones actualizadas conforme al IPC.

    El sistema público distribuye estas prestaciones en 14 pagas al año: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias que se ingresan en junio y noviembre.

    Subida de las pensiones en 2026

    Las pensiones han experimentado una revalorización del 2,7 % en 2026, conforme al IPC medio interanual, tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2026. La medida afecta tanto a las pensiones contributivas como a las de Clases Pasivas y otras prestaciones públicas.

    En el caso de las pensiones mínimas contributivas, el incremento alcanza el 7 %, mientras que algunas situaciones específicas. como pensiones mínimas con cónyuge a cargo o determinadas pensiones de viudedad con responsabilidades familiares, pueden llegar a subidas de hasta el 11,4 %.

    La pensión máxima mensual queda fijada en 3.359,60 euros. En total, más de 13 millones de prestaciones se ven afectadas por esta actualización, lo que beneficia a alrededor de 9,4 millones de pensionistas en España.

    Un ingreso clave para millones de hogares

    El pago mensual de las pensiones es una de las principales fuentes de ingresos para millones de familias. Por eso, conocer el día exacto en que cada banco abona la pensión resulta clave para organizar pagos habituales como recibos, alimentación o gastos del hogar.

    La revalorización aprobada para 2026 busca precisamente preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación, reforzando la estabilidad económica de los hogares que dependen de estas prestaciones.

