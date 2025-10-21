Los Replicantes
Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse

El 2026 viene cargado de novedades, entre ellas, la edad de jubilación anticipada que aumentará un poco más.

Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse
Grupo de amigos Foto: Envato elements
Andrea Torrente

21 Octubre 2025 17:12 (hace 3 horas)

Cada vez la edad para jubilarse es más elevada, esto se debe a que en España se sigue un modelo que aboga por la esperanza de vida cada vez mayor. A partir del 2026, los trabajadores que quieran solicitar la jubilación anticipada deberán cumplir con ciertos requisitos que se ajustarán con el equilibrio de la sostenibilidad financiera del sistema y las necesidades del trabajador.

¿Qué cambiará en 2026?

Para el nuevo año se espera que la edad mínima para solicitar la jubilación anticipada voluntaria aumente dos meses. De esta forma, las personas que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses podrán solicitar esta retribución a partir de los 64 años y diez meses, en lugar de con 64 años y ocho meses.

Las personas que tengan una vida laboral de al menos 38 años y tres meses podrán jubilarse anticipadamente a los 63 años. Para acceder a esta modalidad es necesario una cotización mínima de 35 años, de los cuales dos tienen que haberse dado en los últimos 15 años.

En cuanto a la cuantía a percibir, la Seguridad Social aclara que "la cuantía de la pensión que resulte de aplicar a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los meses cotizados, será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación".

Esta operación se hará con los "coeficientes que resultan del cuadro de coeficientes reductores, en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación", añade la Seguridad Social.

Los usuarios de X están comentando está nueva medida y encontramos un claro descontento entre la ciudadanía que aportan su situación e indignación, uno de los usuarios comentaba: "Adiós a cobrar el 100% de la pensión en 2026: la tabla con todas las penalizaciones de la jubilación anticipada según tu edad, el caso es joder al pueblo, mientras ellos con 8 años a cobrar lo máximo y vivir del cuento, nosotros hasta reventar yo, 62 años y 43 cotizados".

