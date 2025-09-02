Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto

Un estudio analiza la situación actual de los países en un contexto cada vez más convulso a nivel internacional.

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto
Soldados Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 18:33 (hace 2 horas)

El mundo se encuentra en uno de los momentos de mayor tensión internacional desde que terminó la II Guerra Mundial. Las guerras en Ucrania y Gaza se suman a los conflictos crecientes en Oriente Próximo, incluidas varias escaladas entre Israel e Irán, así como la acción de las milicias afines a Teherán en Yemen o Líbano.

Vídeos Los Replicantes

En este contexto, Islandia vuelve a ser de nuevo el país más pacífico del mundo, según se ha establecido desde 2008 en el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP).

Este índice analiza el papel de 163 estados y territorios independientes atendiendo a varios parámetros, como la seguridad social, el conflicto interno o el grado de militarización en el que se encuentra el país.

Islandia lidera por tanto por delante de Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza, que copan los primeros puestos en el estudio. Son, por tanto, los países más pacíficos en el mundo actual.

El puesto de España: así se considera en el ranking de países pacíficos

En el caso de España, nuestro país se sitúa en la 25ª posición, como en la edición anterior. Pero hay casos muy relevantes, como Bangladés, que ha bajado 33 puestos de golpe hasta el 123; o Azerbaiyán, que escala 17 hasta lograr el puesto 95.

Entre los países menos pacíficos, la lista queda cerrada por Rusia en el 163 y, por su parte, Ucrania se sitúa en el 152. Hay que destacar el caso de Moscú, que es la primera vez que cierra este ranking.

El estudio estableció tres áreas diferentes de análisis. Son seguridad y protección, conflictos en curso (a favor de su ausencia) y militarización. Islandia lideró en todos los aspectos, y tan solo empeoró en gasto militar. En este apartado, quedan en la cola países como Israel, Corea del Norte, Ucrania, Rusia o Estados Unidos.

En cuanto a España, no se hace tanta referencia a la situación actual, sino a la guerra civil como uno de los conflictos "más devastadores de la historia moderna de Europa". El informe recuerda que cerca del 3% de la población murió en el conflicto y que el 7% se vio herida o desplazada.

"Ejemplifica la interacción entre un amplio respaldo externo, fuerzas no estatales bien abastecidas y el acceso a armamento pesado. La intervención extranjera no solo amplió la escala de los combates, sino que también presagió la dinámica de escalada más amplia que pronto sumiría a Europa en la Segunda Guerra Mundial", zanja el informe.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  8. Un hombre se embolsa 85.000 euros vendiendo su apellido: esto es lo que hizo
  9. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  10. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
Artículos relacionados
Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

Este es el país vecino de España que refuerza su ambición nuclear: prevé guerra en 2040

Este es el país vecino de España que refuerza su ambición nuclear: prevé guerra en 2040

Guerra en VOX: tercera renuncia en Baleares entre denuncias de "hostigamiento"

Guerra en VOX: tercera renuncia en Baleares entre denuncias de "hostigamiento"

Detenidas dos tiktokers rusas tras grabarse tras bombardeo entre risas con los destrozos

Detenidas dos tiktokers rusas tras grabarse tras bombardeo entre risas con los destrozos

Contenidos que te pueden interesar
De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible

De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto

Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende

Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre

El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia

El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia

La alcaldesa de Yecla (Murcia) del PP carga contra VOX: "Se puede ser yeclano de Marruecos"

La alcaldesa de Yecla (Murcia) del PP carga contra VOX: "Se puede ser yeclano de Marruecos"

Cuándo vuelve Broncano a La 1: la fecha del regreso de 'La Revuelta'

Cuándo vuelve Broncano a La 1: la fecha del regreso de 'La Revuelta'