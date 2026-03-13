Confirmado por el BOE: qué personas pueden cobrar ya su pensión antes de tiempo

La posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación vuelve al centro del debate en España. Una nueva normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) introduce cambios relevantes en el sistema que permitirán a determinados trabajadores acceder a la jubilación anticipada sin sufrir recortes en su pensión.

La medida se recoge en el Real Decreto 402/2025, aprobado por el Gobierno para regular los supuestos en los que se podrá adelantar la edad de retiro dentro del sistema de la Seguridad Social. El objetivo es proteger a quienes han desarrollado su vida laboral en condiciones especialmente exigentes y cuya salud puede haberse visto afectada por el tipo de actividad desempeñada.

Qué trabajadores podrán jubilarse antes de los 67 años

La normativa establece un marco para que determinados colectivos puedan acceder a la jubilación anticipada sin penalización económica en la pensión. A diferencia de otras modalidades de retiro adelantado, en las que se aplican reducciones permanentes en la prestación, este mecanismo permite adelantar la edad de jubilación manteniendo intacta la cuantía.

El decreto no fija un listado cerrado de profesiones que se beneficien automáticamente de la medida. En su lugar, introduce un sistema técnico para evaluar cada sector profesional de manera individual. A través de este procedimiento se analizará si las condiciones de trabajo justifican la aplicación de coeficientes reductores que permitan rebajar la edad de retiro.

Profesiones con trabajos especialmente duros

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el nuevo marco está pensado para ocupaciones que presenten condiciones laborales especialmente duras. Entre los factores que se tendrán en cuenta se encuentran los trabajos considerados excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

Además, el análisis también tendrá en cuenta si la actividad profesional presenta índices elevados de morbilidad o mortalidad entre los trabajadores, así como si las condiciones del puesto son difíciles de mejorar mediante medidas preventivas o tecnológicas.

Cuando se cumplan estos criterios, el Gobierno podrá aplicar coeficientes reductores que rebajen la edad de jubilación de los trabajadores del sector afectado.

Un proceso técnico para cada sector profesional

La principal novedad del decreto es que abre la puerta a que nuevos colectivos soliciten la evaluación de su actividad laboral. Para ello será necesario demostrar, mediante informes técnicos y datos estadísticos, que las condiciones del trabajo cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

El procedimiento permitirá analizar cada caso de forma individualizada antes de decidir si corresponde aplicar una reducción en la edad de jubilación. De esta forma, el Ejecutivo pretende adaptar el sistema a las realidades laborales de distintos sectores sin establecer reglas generales que puedan resultar injustas o desproporcionadas.

En cualquier caso, la normativa fija un límite mínimo de edad. Para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada será necesario haber cumplido al menos 52 años.

Sectores que ya podían jubilarse antes

Aunque el decreto abre la puerta a nuevos colectivos, no es la primera vez que el sistema español contempla la jubilación anticipada por la dureza de determinadas profesiones. Algunos sectores ya contaban con coeficientes reductores que les permitían retirarse antes de la edad ordinaria.

Entre los casos más conocidos se encuentran los trabajadores de la minería o determinadas profesiones vinculadas al mar, donde las condiciones laborales históricamente han sido especialmente exigentes.

Con la publicación del Real Decreto 402/2025 en el Boletín Oficial del Estado, el sistema de la Seguridad Social incorpora un nuevo mecanismo que podría ampliar en los próximos años el número de trabajadores que pueden acceder a la jubilación antes de los 67 años sin sufrir penalizaciones en su pensión.