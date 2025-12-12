Un estudio lo confirma: esta es la dosis exacta de café para disparar la longevidad

Confirmado por un estudio científico. Un grupo de investigadores de la Universidad de Coimbra (Portugal) ha explorado la interacción del café con nuestro organismo para lograr un envejecimiento saludable.

Dicho estudio concluye que un consumo correcto en determinadas dosis puede llegar a incrementar hasta dos años el envejecimiento saludable de los pacientes que se han incluido en el análisis.

El consumo de café tiene grandes propiedades para el organismo Pexels

Este trabajo científico pone el foco en la población mundial mayor de 65 años, que se prevé que incrementará desde el 10% de 2022 hasta el 16% en 2050. El objetivo hacia el futuro es lograr un envejecimiento con la mayor calidad posible.

Un consumo adecuado

Entre las conclusiones de los investigadores, publicadas en la revista Ageing Research Reviews y apoyada por el Instituto de Información Científica sobre el Café (ISIC), se concluye que el consumo moderado de café puede añadir hasta una media de 1,8 años más de vida saludable.

El café no solo permite vivir más años, sino también de mayor calidad. Se ha podido concluir que reduce significante el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, deterioro cognitivo y fragilidad.

En todo caso, es importante contar con un consumo adecuado. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que consumir hasta 400 mg de cafeína, lo que supone alrededor de 3 a 5 tazas de café, supone una cantidad moderada para la mayoría de adultos. Dicha cantidad se reduce a 200 mg diarios en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes.

A pesar de todos los beneficios del café, todavía se desconocen muchos factores y mecanismos que subyacen al papel que desempeñan estos componentes. Por este motivo, el investigador Rodrigo Cunha, de la Universidad de Coimbra, ha explicado que "las recomendaciones clínicas tradicionales a veces han pasado por alto el papel del café en el envejecimiento saludable, pero con una sólida base de investigación sobre cómo el consumo regular puede reducir potencialmente algunas de las enfermedades más crónicas a las que se enfrenta la sociedad, es probable que haya llegado el momento de reevaluarlas".