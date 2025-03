La madre de uno de los menores de la educadora de Badajoz estalla: "Yo tenía custodia"

El brutal asesinato de Belén Cortés, la educadora social de Badajoz a la que presuntamente arrebataron la vida dos menores de la vivienda tutelada en la que trabajaba, continúa bajo investigación. El caso ha generado una enorme expectación mediática y el colectivo de trabajadores del sector se ha movilizado para dar a conocer la realidad de su trabajo y reclamar mejoras para evitar que este caso se pueda volver a repetir.

La causa permanece bajo investigación. Por el momento, los tres acusados permanecen recluidos en régimen de internamiento cerrado y uno de ellos, el menor de 15 años, ha sido aislado después de volver a intentar agredir a otra educadora social. El resto de los menores se ha integrado con normalidad en el centro.

La causa investiga el asesinato de Belén Cortés, que fue estrangulada con un cinturón. La principal hipótesis es que los menores querían marcharse de la vivienda rumbo a Mérida para celebrar el Carnaval. Tras el crimen, los menores condujeron el coche de la fallecida y tuvieron un accidente a 30 kilómetros de distancia, aunque dos de ellos lograron llegar a la capital extremeña haciendo autostop.

"Nunca tuvo que estar ahí"

Ambos menores tenían un historial de antecedentes penales, especialmente relevante en el acusado de 15 años. Ahora, ha hablado la madre del menor de 14, que ha criticado que el menor estuviera encerrado después de haber agredido violentamente a su padre.

"Ese niño no tenía que haber estado ahí, tenía familia y yo tenía custodia completa", ha asegurado la madre del menor, que se ha mostrado muy afectada por todo lo ocurrido en declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

La madre del menor traslada también la postura de su hijo ante los agentes, puesto que en todo momento ha defendido su inocencia y considera que no tiene ninguna responsabilidad en el asesinato de la educadora social de 25 años: "Me consta que sigue ratificando que no tuvo nada que ver".

Además, en su entrevista ha señalado directamente a la Junta de Extremadura como culpable final de todo lo ocurrido: "Cuando todo esto termine, conoceréis la realidad del sistema de justicia y de la Junta de Extremadura", ha manifestado, una postura que también mantiene Antonio Granero, el televisivo chef extremeño padre del menor de 15 años implicado.

"Todo parte de la ineptitud y del abandono de la Administración"

Granero, padre del otro menor involucrado, de 15 años, también ha mantenido que el crimen de Belén Cortés en Badajoz se podría haber evitado, puesto que su hijo tenía un amplio historial de antecedentes y era evidente que se había convertido en un peligro social.

"Sentí impotencia, desesperación y rabia por no haber sido capaz de evitarlo, a pesar de la cantidad de veces que hemos intentado que cambie la situación", manifestaba en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 sobre cómo afrontó la noticia.

Granero tenía la custodia de su hijo de 2017, aunque terminó por cedérsela a la Junta de Extremadura porque la situación ya era insostenible: "Trataba de evitar una situación más difícil", defiende, puesto que explica que "llevamos 14 años luchando contra la Administración.

Entre los motivos que deterioraron la situación del menor se encontraba el contacto con su madre, que también cuenta con un historial delictivo y de consumo de estupefacientes que no hacía que fuera la mejor compañía para el menor: "Todo parte de la ineptitud y del abandono de la Administración", ha denunciado Granero, que sostiene que "yo no seré el mejor padre, pero yo nunca he abandonado a mi hijo".