Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderado por el investigador Mariano Barbacid, y que ha contado con la financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, ha logrado resultados prometedores contra el adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC). El estudio ha durado seis años y los investigadores han conseguido eliminar o hacer retroceder tumores en ratones, un paso relevante, pero todavía previo a la comprobación en pacientes.

Este tipo de cáncer es, actualmente, uno de los tumores más letales, ya que suele detectarse tarde y responde mal a muchos tratamientos. En España, la supervivencia a cinco años se sitúa en torno al 11% y en 2025 se estimaron 10.338 nuevos casos.

El estudio se ha publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), una revista científica revisada por pares y editada por la National Academy of Sciences de EE. UU.

¿En qué se ha basado el estudio?

La estrategia se basa en una terapia combinada que ataca tres dianas a la vez para reducir la aparición de resistencias, uno de los grandes obstáculos en este tumor. En concreto, la combinación actúa sobre KRAS, un oncogén clave en la mayoría de estos cánceres, y bloquea también EGFR y STAT3, dos vías de señalización que pueden sostener el crecimiento tumoral y favorecer que el cáncer "escape" cuando se inhibe un único objetivo.

Según los resultados, en un modelo de ratón modificado genéticamente para acercarse lo máximo a las características de los tumores humanos, 9 de 12 animales alcanzaron una regresión completa. Además, se pudo comprobar que, tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y que tampoco presentaban la toxicidad que se asocia a la terapia.

El siguiente reto: llevar el hallazgo a ensayos humanos con financiación y aval regulatorio

Tras la publicación de los resultados, el paso decisivo es convertir la estrategia en un ensayo clínico en humanos. Para ello hará falta investigación específica, además de completar los trámites regulatorios habituales (diseño del estudio, autorizaciones y logística). En sus declaraciones públicas, Barbacid ha insistido en que el camino no es inmediato y sitúa el arranque de los primeros estudios en humanos en un horizonte de alrededor de tres años, si se despejan los requisitos técnicos y económicos.

El estudio pone el foco en el cáncer de páncreas, uno de los que tiene peor pronóstico Envato Elements

En la práctica, el desarrollo depende de que las tres piezas de la combinación encajen también en clínica. El inhibidor de KRAS utilizado en el trabajo, daraxonrasib (RMC-6236), ya está avanzado en fase 3 en cáncer de páncreas, lo que acerca, si los datos acompañan, a un posible escenario de aprobación para determinadas indicaciones en los próximos años.

Donde el encaje es más complejo es en el resto del "triple bloqueo". En STAT3, a día de hoy no hay degradadores o inhibidores aprobados y los candidatos están aún en investigación clínica o preclínica (por ejemplo, programas como KT-333). Que alguno llegue a indicaciones oncológicas facilitaría después su uso en combinaciones como la propuesta por el CNIO.

Y en EGFR, el fármaco citado (afatinib) sí tiene recorrido regulatorio: está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para ciertos tipos de cánceres de pulmón con mutaciones EGFR. En cuanto a los tumores guiados por KRAS, muy característicos en los de páncreas, no cuenta con esa aprobación y eso añade una barrera.

En este punto, la presidenta de Cris contra el Cáncer, Lola Manterola, ha defendido que invertir en investigación es "imprescindible" y ha reivindicado la colaboración público-privada para que los avances puedan traducirse en opciones reales para los pacientes.