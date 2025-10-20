Los Replicantes
Buscar
Usuario

Tecnología

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios

Se ha caído la nube de Amazon a nivel mundial y esto hace que cientos de aplicaciones y páginas web no funcionen correctamente.

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios
Centro de datos de Amazon Web Services (AWS) Foto: Amazon
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Octubre 2025 13:43 (hace 5 horas)

Amazon Web Services (AWS) es el corazón de Amazon, son servicios presentes a nivel mundial y que proporcionan un soporte a más de 200 centros de datos globales, almacenamiento, bases de datos, computación, redes e inteligencia artificial. Por lo que un error en estos servicios puede generar miles de errores distribuidos en los distintos centros.

Vídeos Los Replicantes

Declaraciones de Amazon

El 20 de octubre, sobre las nueve de la mañana (hora española), AWS ha experimentado un fallo masivo que ha desencadenado problemas para acceder a servicios en numerosas plataformas. Amazon ha afirmado que están trabajando para "mitigar el problema y comprender la causa raíz".

La empresa no ha querido informar de las causas del error que está siendo investigado y tampoco de las posibles soluciones. Amazon ha detectado fallos en 18 servicios internos e informan que están trabajando para recuperar los sistemas perjudicados e insisten en que los clientes "sigan intentando" conectarse a las plataformas que presentan errores.

Pasadas unas dos horas y media desde el inicio de las incidencias, los fallos reportados han disminuido casi a la mitad. Amazon ha querido explicar: "Estamos viendo signos significativos de recuperación. La mayoría de las solicitudes ahora deberían tener éxito. Continuamos trabajando en una acumulación de solicitudes en cola".

¿De dónde sale el error?

Se ha registrado que el inicio del error aparece en Amazon DynamoDB, un servicio de base de datos NoSQL que se emplea para aplicaciones de internet y que ayuda a la administración de bases de datos, copias de seguridad, temas de protección y supervisión, entre otras cuestiones.

Entre las plataformas afectadas se encuentran: Alexa, la tienda de compras online de Amazon, Duolingo, Canva, Roblox, Perplexity, la web de criptomonedas Coinbase, el juego Fortnite y Snapchat. DynamoDB sirve a más de un millón de clientes y atiende a más de medio millón de solicitudes por segundo.

Las empresas españolas que han registrado fallos son las entidades bancarias BBVA e ING Direct y compañías de telecomunicaciones como Movistar y Orange. Otra de las plataformas afectadas es Ticketmaster que declara: "No se pueden comprar entradas de ningún concierto en estos momentos. Estamos monitorizando y esperamos quede solucionado a la mayor brevedad posible. Disculpad las molestias".

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  5. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  6. Qué es Kick: la alternativa a Twitch de Simón Pérez, Silvia Charro y un muerto en directo
  7. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  8. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  9. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  10. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
Artículos relacionados
Las tiendas sin cajeros de Amazon no eran el futuro, eran mentira

Las tiendas sin cajeros de Amazon no eran el futuro, eran mentira

Amazon termina con el nombre 'Alexa' para niñas recién nacidas: se usa un 90% menos

Amazon termina con el nombre 'Alexa' para niñas recién nacidas: se usa un 90% menos

Amazon reduce su presencia física y cierra todos estos puntos en un giro de estrategia

Amazon reduce su presencia física y cierra todos estos puntos en un giro de estrategia

Adiós Amazon: cambia su estrategia y cierra este negocio el 26 de febrero

Adiós Amazon: cambia su estrategia y cierra este negocio el 26 de febrero

Contenidos que te pueden interesar
Arranca el último juicio de la Gürtel: los líderes de la trama reconocen los hechos

Arranca el último juicio de la Gürtel: los líderes de la trama reconocen los hechos

El Gobierno da marcha atrás y congelará las cuotas de autónomos más bajas en 2026

El Gobierno da marcha atrás y congelará las cuotas de autónomos más bajas en 2026

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026

El robo en el Louvre de París: "Un atentado contra el patrimonio francés"

El robo en el Louvre de París: "Un atentado contra el patrimonio francés"

El chef Dani García explica cuáles son los restaurantes con los que gana más dinero

El chef Dani García explica cuáles son los restaurantes con los que gana más dinero

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa