Bomberos forestales toman las puertas de las Cortes para la dimisión de Mañueco y Quiñones

La manifestación a la que han acudido cientos de personas demanda la dimisión de Mañueco, Quiñones y Arranz; además de denunciar más medidas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante las Cortes Foto: JCyL
29 Agosto 2025 16:57 (hace 5 horas)

Han sido cientos de personas las que se han presentado en las puertas de las Cortes de Castilla y León para manifestarse y pedir la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta; de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente; y de José Ángel Arranz Sanz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Durante la comparecencia de Mañueco en las Cortes se escuchaban voces que gritaban: "¡Quiñones dimisión!", también demandan soluciones y medidas para los asuntos forestales de la comunidad.

Cómo ha sido la manifestación

Esta ha sido una de las múltiples concentraciones que se han llevado a cabo en los últimos días en las diferentes provincias de Castilla y León. Se trata de una protesta ciudadana por la mala política forestal de la Junta, donde han acudido diferentes colectivos, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos.

La concentración que ha tenido lugar a las puertas de las Cortes ha sido protagonizada por bomberos forestales y agentes medioambientales, estos han golpeado el suelo con sus palas y han quemado paja, neumáticos y han encendido motosierras para quejarse de la situación que están viviendo. En la hoguera también se han visto carteles con la cara de Mañueco y Quiñones, en estos se podía leer: "Mala gestión, Quiñones dimisión" o "Quiñones, el despilfarro eres tú".

Los asistentes han leído un manifiesto en el que denuncian el abandono rural, la privatización del operativo, exigen dimisiones y han guardado un minuto de silencio por las cuatro víctimas que han fallecido trabajando en la extinción de incendios.

Francisco Javier García, responsable de bomberos forestales de la UGT, ha declarado: "Los incendios, la falta de inversión y la precariedad matan". También se ha pronunciado Sara Mateos, agente medioambiental: "La gestión que se ha hecho de los incendios forestales es una vergüenza" e insiste en la dimisión de Quiñones y Arranz.

