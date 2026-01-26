Los Replicantes
Buscar

Ciencia

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

El virus Nipah tiene una mortalidad muy elevada y está llevando a incrementar todos los esfuerzos para contener su expansión.

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles
Virus Nipah Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Enero 2026 14:33 (hace 7 horas)

Alerta por un nuevo brote del virus Nipah. Las autoridades sanitarias de India han activado avisos por la expansión descontrolada del virus en el estado de Bengala Occidental, al este del país, tras confirmarse cinco casos y el aislamiento preventivo de un centenar de personas.

Vídeos Los Replicantes

Este episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, ya que puede alcanzar el 75% de mortalidad y por el momento no hay vacunas o tratamientos específicos.

Dos casos confirmados se corresponden con enfermeras de un hospital privado situado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Calcuta. Ambas empleadas compartieron turno entre el 28 y 30 de diciembre y comenzaron a presentar síntomas graves, como fiebre alta y dificultad respiratoria, tan solo unos días después. Fueron ingresadas el 4 de enero en la unidad de cuidados intensivos tras un empeoramiento y una de ellas permanece en coma.

Las autoridades indias han activado una alerta nacional por la expansión del virus Nipah
Las autoridades indias han activado una alerta nacional por la expansión del virus Nipah Envato Elements

Las investigaciones preliminares indican que ambas sanitarias se contagiaron cuando estaban atendiendo a un paciente con un cuadro respiratorio severo que falleció antes de confirmarse la infección. Los expertos señalan que este posible caso, que no se diagnosticó a tiempo, ha vuelto a poner el foco en uno de los principales riesgos del Nipah: su capacidad para propagarse silenciosamente en entornos hospitalarios.

Alerta nacional

Ante el riesgo de que el virus se propague desconsoladamente, el Ministerio de Salud de India ha activado una alerta nacional y ha pedido a todos los estados un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, acelerar la detección de casos sospechosos y extremar todas las medidas de prevención, sobre todo en hospitales y centros de atención primaria.

Las autoridades recuerdan que la infección por Nipah puede evolucionar rápidamente hacia una infección respiratoria aguda y encefalitis, una inflamación del cerebro potencialmente mortal. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza y fatiga, seguidos de dificultad respiratoria, confusión y convulsiones.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico que fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia y Singapur, asociado a granjas porcinas. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que se encuentran principalmente en el sur de Asia y el Sudeste asiático.

El salto del patógeno a los humanos se puede producir por el consumo de alimentos contaminados o por el contacto directo con fluidos corporales de animales infectados. En anteriores brotes, los cerdos han actuado como huéspedes intermedios.

Refuerzo de controles en países asiáticos

El brote de Nipah ha llevado a extremar las precauciones en varios países asiáticos. Tailandia, que recibe multitud de turistas indios, ha comenzado a realizar controles sanitarios a pasajeros procedentes de India, mientras que Nepal ha elevado su alerta nacional.

Además, algunos expertos de los Centros para el Control de Enfermedades han reclamado en China que se refuercen las medidas de cuarentena y control para los viajeros procedentes de India.

Los especialistas recuerdan que el virus Nipah se puede transmitir entre personas principalmente a través de las secreciones respiratorias y saliva. Por este motivo, es una amenaza complicada de contener en contextos de alta densidad de población.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  7. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  8. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  9. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  10. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
Artículos relacionados
Alerta por epidemia en Estados Unidos: primer salto de la gripe aviar H5N5 a humanos

Alerta por epidemia en Estados Unidos: primer salto de la gripe aviar H5N5 a humanos

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

Alerta por la mutación K de la gripe: podría esquivar todas las vacunas

Alerta por la mutación K de la gripe: podría esquivar todas las vacunas

Contenidos que te pueden interesar
Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026