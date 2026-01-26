Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Alerta por un nuevo brote del virus Nipah. Las autoridades sanitarias de India han activado avisos por la expansión descontrolada del virus en el estado de Bengala Occidental, al este del país, tras confirmarse cinco casos y el aislamiento preventivo de un centenar de personas.

Este episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, ya que puede alcanzar el 75% de mortalidad y por el momento no hay vacunas o tratamientos específicos.

Dos casos confirmados se corresponden con enfermeras de un hospital privado situado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Calcuta. Ambas empleadas compartieron turno entre el 28 y 30 de diciembre y comenzaron a presentar síntomas graves, como fiebre alta y dificultad respiratoria, tan solo unos días después. Fueron ingresadas el 4 de enero en la unidad de cuidados intensivos tras un empeoramiento y una de ellas permanece en coma.

Las autoridades indias han activado una alerta nacional por la expansión del virus Nipah Envato Elements

Las investigaciones preliminares indican que ambas sanitarias se contagiaron cuando estaban atendiendo a un paciente con un cuadro respiratorio severo que falleció antes de confirmarse la infección. Los expertos señalan que este posible caso, que no se diagnosticó a tiempo, ha vuelto a poner el foco en uno de los principales riesgos del Nipah: su capacidad para propagarse silenciosamente en entornos hospitalarios.

Alerta nacional

Ante el riesgo de que el virus se propague desconsoladamente, el Ministerio de Salud de India ha activado una alerta nacional y ha pedido a todos los estados un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, acelerar la detección de casos sospechosos y extremar todas las medidas de prevención, sobre todo en hospitales y centros de atención primaria.

Las autoridades recuerdan que la infección por Nipah puede evolucionar rápidamente hacia una infección respiratoria aguda y encefalitis, una inflamación del cerebro potencialmente mortal. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza y fatiga, seguidos de dificultad respiratoria, confusión y convulsiones.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico que fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia y Singapur, asociado a granjas porcinas. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que se encuentran principalmente en el sur de Asia y el Sudeste asiático.

El salto del patógeno a los humanos se puede producir por el consumo de alimentos contaminados o por el contacto directo con fluidos corporales de animales infectados. En anteriores brotes, los cerdos han actuado como huéspedes intermedios.

Refuerzo de controles en países asiáticos

El brote de Nipah ha llevado a extremar las precauciones en varios países asiáticos. Tailandia, que recibe multitud de turistas indios, ha comenzado a realizar controles sanitarios a pasajeros procedentes de India, mientras que Nepal ha elevado su alerta nacional.

Además, algunos expertos de los Centros para el Control de Enfermedades han reclamado en China que se refuercen las medidas de cuarentena y control para los viajeros procedentes de India.

Los especialistas recuerdan que el virus Nipah se puede transmitir entre personas principalmente a través de las secreciones respiratorias y saliva. Por este motivo, es una amenaza complicada de contener en contextos de alta densidad de población.