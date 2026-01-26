Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026

Adiós Fnac. La cadena de tiendas de productos culturales y tecnológicos está afrontando los cambios en el sector del 'retail', con un auge de las ventas por internet y competidores como Amazon, Shein o Zalando.

Los clientes cada vez tienen menos alicientes para acudir a una tienda, por lo que se prioriza el canal digital y se apuesta por la concentración tan solo en lugares estratégicos en un formato experiencial.

Este nuevo paradigma está llevando a las grandes cadenas del sector a reducir su número de tiendas a pie de calle y a apostar con fortaleza por centros logísticos y priorizar el canal digital.

Cierre de Fnac: baja la persiana a una tienda histórica en España

En este contexto, la multinacional Fnac ha cerrado definitivamente su histórica tienda Fnac Alicante. Ubicada en la Avenida de la Estación de la capital provincial, dejó de operar el pasado sábado, 24 de enero.

Fnac se desprende de una tienda histórica en España CC

El establecimiento contaba con 21 empleados y la empresa ahora está inmersa en pleno proceso de negociación para posibles reubicaciones en otras tiendas de la cadena, así como las condiciones de los despidos, que la compañía considera que se justifican en causas objetivas.

Por el momento, tan solo un 10% de la plantilla se ha mostrado dispuesta a acogerse a la reubicación geográfica en tiendas próximas de la empresa, como Murcia o Galénica, aunque se supedita al ofrecimiento de facilidades para asumir los gastos derivados del traslado, que por el momento no han cubierto las expectativas de los empleados.

Mientras que se producen estas negociaciones, la tienda Fnac Alicante continuará activa hasta el final de febrero de 2026, aunque ya cerrada al público, para realizar labores de inventario y la devolución de todos los productos almacenados a la central de la firma.

En todo caso, Fnac se encuentra inmersa en el proceso para buscar emplazamientos alternativos para planificar la reapertura en otro local. Para ello, tiene el asesoramiento de una consultora especializada, que busque un local de entre 800 y 1.000 metros cuadrados de superficie en una ubicación céntrica.

La empresa no contempla, en todo caso, una reapertura a corto o medio plazo, ya que no existe ni siquiera un calendario al respecto. El cierre se ha realizado ante la imposibilidad de renovar el contrato de alquiler de la anterior superficie. Ese local pasará a ser ocupado por la cadena de gimnasios Fitness Park.