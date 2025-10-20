Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026

El cambio de hora estacional trae consecuencias negativas para los ciudadanos y el Gobierno español quiere acabar con esto.

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026
Cambio de hora Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Octubre 2025 12:36 (hace 6 horas)

Puede que este año sea el último en el que se realice el cambio de hora estacional. El presidente del Gobierno pedirá a la Unión Europea que se acabe este cambio horario y en un vídeo subido en su canal de X asegura que esta decisión viene apoyada por tres motivos clave. Además, el 66% de los españoles están a favor de terminar con esta práctica.

Vídeos Los Replicantes

Motivos para que se acabe el cambio de hora

Los tres argumentos en los que se basa Pedro Sánchez son: el apoyo mayoritario de la población española y europea, la falta de una evidencia científica que asegure que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad y las consecuencias negativas que tiene para la salud y el bienestar de millones de personas a causa de los cambios de ritmos biológicos que provocan la alteración del sueño dos veces al año.

El Gobierno expondrá esta decisión en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la Unión Europea, donde estarán los ministros y ministras de los Estados miembros. Esta cuestión ya se presentó hace años, pero no hubo consenso en el Consejo.

La demanda ciudadana, en 2018, apuntaba que el 84% de las personas estaban a favor de acabar con el cambio de hora estacional, este porcentaje salió tras una consulta en la que participaron 4,6 millones de españoles. En 2019, esta idea fue llevaba al Parlamento Europeo, pero el resultado fue del 63% por lo que quedó paralizada la propuesta ante la falta de mayoría necesaria.

Por qué se realiza el cambio de hora

La Comunidad Económica Europea empezó a gestionar los cambios de hora en verano e invierno en 1980. Esta cuestión se llevó a cabo en los países miembros por dos motivos: aprovechar más horas de luz, lo que favorece al consumo energético; y para armonizar el funcionamiento del mercado común. Años después, se ha comprobado que el consumo energético no se ha visto favorecido y que afecta al bienestar de los ciudadanos.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  5. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  6. Qué es Kick: la alternativa a Twitch de Simón Pérez, Silvia Charro y un muerto en directo
  7. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  8. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  9. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  10. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
Artículos relacionados
El cambio de hora en España: ventajas e inconvenientes

El cambio de hora en España: ventajas e inconvenientes

Cambio de hora en España: qué día se cambia el reloj y cuándo entra el horario de invierno

Cambio de hora en España: qué día se cambia el reloj y cuándo entra el horario de invierno

¿Cuándo entra el cambio de hora en España? Todo lo que debes saber sobre el horario de invierno

¿Cuándo entra el cambio de hora en España? Todo lo que debes saber sobre el horario de invierno

¿De verdad se ahorra dinero con el cambio de hora?

¿De verdad se ahorra dinero con el cambio de hora?

Contenidos que te pueden interesar
Arranca el último juicio de la Gürtel: los líderes de la trama reconocen los hechos

Arranca el último juicio de la Gürtel: los líderes de la trama reconocen los hechos

El Gobierno da marcha atrás y congelará las cuotas de autónomos más bajas en 2026

El Gobierno da marcha atrás y congelará las cuotas de autónomos más bajas en 2026

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios

Caos en internet: El fallo en Amazon Web Services provoca problemas en miles de servicios

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026

Adiós al cambio de hora: España pide a la Unión Europea su eliminación en 2026

El robo en el Louvre de París: "Un atentado contra el patrimonio francés"

El robo en el Louvre de París: "Un atentado contra el patrimonio francés"

El chef Dani García explica cuáles son los restaurantes con los que gana más dinero

El chef Dani García explica cuáles son los restaurantes con los que gana más dinero

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa