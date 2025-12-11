El actor José Luis Gil reaparece en su 68 cumpleaños: "Buenos deseos"

El actor José Luis Gil, conocido por ficciones como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', permanece alejado del foco mediático desde el 4 de noviembre de 2021, cuando sufrió un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo por el que permaneció 21 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Por el momento sigue en el proceso de recuperación, aunque ya desde su casa. Su hija Irene, que permanece junto a él, ha querido compartir un emotivo momento a través de sus redes sociales, donde muestra un momento de su 68 cumpleaños.
A pesar de que le intérprete se mantiene inmerso en una lenta recuperación, aunque constante, mantiene el apoyo de toda su familia y seguidores. Su hija Irene se mantiene en contacto con sus seguidores e informa sobre el estado de su padre.
"Gracias a todos por las felicitaciones y los buenos deseos. Lo nuestro es para hacer un cómic", escribe en la publicación. En ella alardea de su sentido del humor, que sin duda le caracteriza a ella como lo hacía con su padre en la pequeña pantalla.
Mensajes de cariño entre los seguidores
Los seguidores y compañeros de profesión del actor José Luis Gil no han dudado en enviar mensajes de cariño. "Muchas felicidades a tu papá, compañerazo", ha escrito el actor Víctor Palmero. También se han pronunciado Cristina Castaño y Vanesa Romero en el mismo sentido.
"¡Desde Perú! Un abrazo enorme, nuestra admiración y mucho cariño a tu padre", han escrito en sus comentarios. "Eres y será siempre un referente", ha compartido otro usuario en respuesta a la publicación.