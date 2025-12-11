El actor José Luis Gil reaparece en su 68 cumpleaños: "Buenos deseos"

El actor José Luis Gil, conocido por ficciones como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', permanece alejado del foco mediático desde el 4 de noviembre de 2021, cuando sufrió un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo por el que permaneció 21 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por el momento sigue en el proceso de recuperación, aunque ya desde su casa. Su hija Irene, que permanece junto a él, ha querido compartir un emotivo momento a través de sus redes sociales, donde muestra un momento de su 68 cumpleaños.

A pesar de que le intérprete se mantiene inmerso en una lenta recuperación, aunque constante, mantiene el apoyo de toda su familia y seguidores. Su hija Irene se mantiene en contacto con sus seguidores e informa sobre el estado de su padre.

"Gracias a todos por las felicitaciones y los buenos deseos. Lo nuestro es para hacer un cómic", escribe en la publicación. En ella alardea de su sentido del humor, que sin duda le caracteriza a ella como lo hacía con su padre en la pequeña pantalla.

Mensajes de cariño entre los seguidores

Los seguidores y compañeros de profesión del actor José Luis Gil no han dudado en enviar mensajes de cariño. "Muchas felicidades a tu papá, compañerazo", ha escrito el actor Víctor Palmero. También se han pronunciado Cristina Castaño y Vanesa Romero en el mismo sentido.

"¡Desde Perú! Un abrazo enorme, nuestra admiración y mucho cariño a tu padre", han escrito en sus comentarios. "Eres y será siempre un referente", ha compartido otro usuario en respuesta a la publicación.