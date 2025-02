Zelenski denuncia el impacto de un dron en la central nuclear de Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado el impacto de un dron ruso lleno de explosivos en una de las naves de seguridad en la central nuclear de Chernóbil. Esto ha ocurrido unas horas antes de su reunión con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

La situación se mantiene algo estable debido a que los niveles de radiación no han aumentado después de la colisión, aunque los daños en la infraestructura han sido destacables.

"Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EE.UU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad. El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias es Rusia" declaraba Zelenski.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant. This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,... pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

El presidente ucraniano ha mencionado también que el impacto ha comenzado un incendio en las instalaciones, el cual se ha podido controlar poco después: "En este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente".

La estructura se encarga de proteger el cuarto reactor de la central que fue dañado en la catástrofe nuclear de 1986. Zelenski ha mencionado que este tipo de ataques por parte de Putin son constantes y recurrentes y piensa que el gobernador ruso se encuentra lejos de un posible negociación entre ambos países.

Antes de las primeras noticias sobre el impacto, la Fuerza Aérea ucraniana informaba sobre el derribo de 73 drones iraníes Shahed en varios territorios ucranianos. Estos actos con dispositivos kamikazes ocurren todas las noches por parte de Rusia hacia suelo ucraniano.

Después de las palabras de Zelenski, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado el impacto contra el sarcófago de protección del reactor (NSS) de la central y ha confirmado también la estabilidad de los niveles de radiación nuclear.

La agencia informaba: "En este momento, no hay indicios de que se haya producido una brecha en la contención interior del NSC. Los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. No se ha informado de víctimas. El OIEA sigue supervisando la situación".

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8