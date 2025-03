La líder de VOX en Navarra abandona la formación, rompe el grupo y carga contra Abascal

La representante de VOX en el Parlamento de Navarra y cabeza de lista en 2023, Maite Nosti, ha abandonado la formación y se pasa al Grupo Mixto. Esta decisión ha roto por completo al partido en la comunidad autónoma y merma la representación de la formación ultraderechista, que se queda con tan solo un parlamentario.

Su salida disuelve la agrupación parlamentaria y provoca que el único representante de VOX también se vea obligado a integrarse en el Grupo Mixto, ya que ahora no alcanza la fuerza necesaria para obtener representación propia.

Nosti ha justificado su salida en una "discrepancia con la ideología actual del partido", según ha declarado a Diario de Navarra. "Son cosas de régimen interno. Yo tengo una ideología que compartía con el partido, pero el partido ha virado un poco de esa ideología, y como yo sigo teniendo la misma de antes, no acepto la nueva".

La líder de la formación no ha especificado qué tipo de discrepancias mantiene con la dirección nacional de VOX, pero ha defendido su decisión de mantener el acta, que le pertenece a título personal: "Yo voy a seguir defendiendo mis ideas y ellos que defiendan las suyas. ¿Me van a llamar tránsfuga? Que me llamen. Yo ya he decidido lo que voy a hacer y ya está".

Su decisión se produce después de que ayer martes, 11 de marzo, oficializase su baja de la formación durante la noche. Preguntada por el posible detonante que le ha llevado a abandonar la formación, Nosti no ha especificado aunque explica que "alguna cosita, sí".

Giro de VOX

La salida de Maite Nosti de VOX en Navarra se produce en pleno giro ideológico de Santiago Abascal hacia la línea emprendida por la Casa Blanca bajo la Administración de Donald Trump, con posturas en contra de Ucrania y más cercanas al Kremlin.

La formación ultraderechista ha vivido una tensión constante entre el alma más neoliberal en lo económico (Iván Espinosa de los Monteros) y un ala ultraconservadora en lo moral, con tintes proteccionistas y nacionalistas (Jorge Buxadé, Ignacio Garriga), que toma cada vez mayor fuerza.