'Simpa' en Alicante: detenidos por pagar una botella de 850 euros con billetes falsos

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a tres jóvenes, de entre 22 y 26 años, por un delito de estafa y falsificación de dinero. Los jóvenes estaban en una zona de ocio de la ciudad cuando intentaron pagar una lujosa botella de champán con billetes falsos.

Los datos que ha aportado Jefatura informan que el Cuerpo Nacional de Policía ha tenido que intervenir en la zona de oficio de Alicante y detener a un varón por delito de estafa al intentar pagar con billetes falsificados una botella de champán valorada en 850 euros.

Cómo fue la investigación

La policía llego a contar hasta dieciocho billetes de 50 euros que presentaban todos los detalles de un billete real. El detonante de que eran falsos fue que muchos de ellos compartían la misma numeración. Así empezaba la investigación, después la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) verificó la falsedad del dinero y la calificó como "falsificación peligrosa" por la apariencia tan lograda de los billetes.

¡¡Se les acabó la fiesta!!



Detenidos tres jóvenes por intentar pagar con billetes????falsos una botella de champán???? de 850 euros en #Alicante https://t.co/jmxxkcEvwq — Policía Nacional (@policia) August 25, 2025

Fue otro varón detenido por delito de estafa y falsedad de moneda al averiguar que en su cartera también había billetes falsos, tras las comprobaciones que hicieron los agentes para descubrir si había más implicados en la zona.

La investigación continuó con la localización y detención de un tercer implicado que había pagado 1.000 euros en billetes falsos de 50 para comprar un coche. Los tres jóvenes habían falsificado dinero para comprar un coche, bebidas alcohólicas y salir por una zona de ocio alicantina. Finalmente, han sido detenidos y están a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Alicante.