Salen a la luz los brutales ingresos de Tori Spelling: actriz de 'Sensación de vivir'

La intérprete se encuentra en una posición más ventajosa que la de su exmarido y sale a la luz la cantidad que cobrará.

Tori Spelling Foto: CC
Andrea Torrente

13 Septiembre 2025 09:30 (hace 10 horas)

Tori Spelling fue una actriz de cine icónica en la década de los 90 en Estados Unidos. Saltó a la fama por su papel de Dona Martin en 'Sensación de vivir', una serie que llegó hasta las diez temporadas. La serie marcó un antes y un después en su carrera y se ganó el cariño del país norteamericano.

Vídeos Los Replicantes

La actriz no solo ha saltado a la fama por su vida profesional, su vida personal también ha sido muy seguida, sobre todo a partir de su separación con Dean McDermott, con el que además de ser su compañero de vida y padre de sus hijos compartía vida profesional.

Estuvieron 17 años juntos y formaron una familia con cinco hijos, hasta que en 2023 decidieron divorciarse. En la actualidad, ambos llevan vidas separadas, pero parece que le ha ido mejor económicamente a Tori que a Dean. Tampoco es difícil ya que se ha descubierto que la actriz tenía unos ingresos bastante superiores a los de su exmarido.

Los ingresos de ambos

McDermott aseguró que los ingresos mensuales de Spelling variaban de los 3.000 a los 75.000 dólares al mes, esta cantidad dependía del trabajo que realizara, estos datos están recogidos en el informe de ingresos y gastos presentado en septiembre en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El actor aclaró que ganaba 3.800 dólares al mes, pero que su situación financiera se ha visto perjudicada por los cambios en la industria. Además, el actor tiene un préstamo por pagar de 200.000 dólares y dos deudas de 2.500 y 12.000 dólares.

Por último, el actor debe pagar al dentista 1.200 euros por un trabajo que le han realizado. Con toda esta información, es evidente que tras el divorcio, la actriz se encuentra en una posición bastante mejor económicamente que McDermott.

