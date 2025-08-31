Los Replicantes
Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía

Existen aplicaciones que pueden robar nuestros datos y acceder a nuestra pantalla, si dispones de alguna de estas dos por seguridad bórralas.

Mujer usando el móvil Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

31 Agosto 2025 09:30

Navegar de forma segura en Internet no es tan sencillo y es un asunto al que no atendemos demasiado, pese a la importancia que tiene. La sociedad accede a la red, tanto niños como adultos, tanto personas con formación como personas sin formación; lo que puede resultar más peligroso para niños o mayores sin formación acceder a algunas páginas o apps.

El teléfono móvil se ha convertido no solo en una cuestión de ocio, sino en una herramienta de trabajo. Estos dispositivos presentan un abanico muy amplio de posibilidades, miles de apps e infinitas ventanas en el red. Lo que parece una herramienta diseñada para facilitarnos la vida, se puede convertir en algo peligroso.

Algunas apps de dudosa procedencia tienen como único objetivo almacenar los datos personales de los usuarios. Estos se convierten en víctimas de las apps que roban todo tipo de información personal (contraseñas, mensajes, contactos, números de cuenta, imágenes y todo lo que pueda haber dentro de un móvil).

Dos aplicaciones que tienen que desaparecer de tu móvil si las tienes

Las dos aplicaciones con fines ocultos son una app de cámara llamada Wuta Camera Nice Shot Always, descargada por más de diez millones de usuarios, y un navegador conocido como Max Browser - Privacy and Security, efectivo en más de un millón de aparatos.

Estas dos aplicaciones se encuentran vinculadas a un programa espía, Necro Trojan, que se basa en hacerse con toda la información del usuario, puede robar datos. Wuta Camera esta libre de este programa espía a partir de la versión 6.3.7.138, comprueba si tienes una versión anterior y en tal caso, elimínala para proteger tu información privada.

El navegador Max Browser sigue trabajando con este programa espía, se aconseja la eliminación de esta app de manera inmediata. Aunque Google Play ya ha eliminado la aplicación puede que aparezca en tu móvil si ha sido instalada anteriormente. Estas dos aplicaciones son de Android, por lo que los dispositivos de Apple están libres de ellas, pero no de otras que tengan la misma finalidad.

Para evitar caer en programas espías y que personas no autorizadas tengan acceso a nuestra pantalla se recomienda evitar las descargas no oficiales y tomar conciencia de qué tipo de aplicaciones descargamos.

