Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

Quitan un paso de peatones porque "distrae" a los ciudadanos y lanza "mensajes políticos", según un secretario de Transporte.

Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"
Paso peatonal pintado de colores Foto: Envato elements
22 Agosto 2025 16:26 (hace 6 horas)

Este jueves 21 de agosto, por la noche, quitaron en Orlando (Florida) un emblemático paso de peatones donde las rayas cada una estaba pintada de un color, formando un arcoíris. Este paso se había convertido en parte del Pulse Memorial en Florida.

El cruce se encontraba ubicado en el lado sur de la discoteca Pulse en West Esther y fue pintado originalmente en 2017. Los amantes de este paso han tenido que lamentar que ayer lo pintaran por encima de otro color.

Por qué ha ocurrido esto

Sean Duffy, secretario de Transporte, el mes pasado hizo llegar una carta a los 50 gobernadores informando de una nueva iniciativa que convierta las calles en zonas seguras y no en cruces de colores.

"Los contribuyentes esperan que su dinero financie calles seguras, no cruces peatonales de colores", afirma Duffy en X, antes Twitter. Asegura también que las calles no son un espacio para distracciones y mensajes políticos.

Respuesta del alcalde

Buddy Dyer, alcalde de Orlando, se muestra en redes sociales, concretamente en X, desconsolado y afirma que eliminar este cruce de peatones es un "acto político cruel".

En este comunicado el alcalde en respuesta a Duffy, dice: "Los cruces peatonales de seguridad de la ciudad de Orlando se instalaron en estrecha colaboración con el estado y cumplen con las normas nacionales de seguridad".

También ha aclarado: "Este cruce peatonal no solo mejoró la seguridad y la visibilidad para la gran cantidad de peatones que visitaban el monumento, sino que también sirvió como recordatorio visual del compromiso de Orlando de honrar las 49 vidas perdidas el 12 de junio de 2016".

Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

